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Аделаида Значко Гость RZN.info Сообщения: 14 Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49 Духовой шкаф Цитата Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 13:44 Какую духовку лучше выбрать? Кто в них разбирается? Сейчас выбираю себе духовку, потому что старая сломалась. А выбор из новых моделей просто огромен. Да и производителей много разных. Читаю более подробное описание духовых шкафов на сайте магазина MoykiPlus, там вроде цены более адекватные. Да и раньше у них уже сантехнику заказывали — качеством товара и, в целом, обслуживанием остались довольны. В общем, если кто-то поделится собственным опытом по духовкам — буду благодарна! Вернуться к началу

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