Ровнитель пола
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Ровнитель пола
Какой лучше всего использовать ровнитель для пола?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ровнитель пола
Вы знаете, я с этим сталкиваюсь достаточно часто, ведь моя работа заключается именно в выравнивании полов. Сколько я уже перепробовал материалов, знаю только одно, что наливной пол ветонит 5000 один из лучших. Он быстродействующий и с ним достаточно просто работать. Сколько раз я его уже использовал, ни единого раза не было такого, чтобы пол не выровнялся. Поэтому я рекомендую вам использовать уже проверенные варианты. Обратите на него внимание, после использования останетесь довольны результатом.
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