Бассейн
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Бассейн
Назначен администратором в спортивный комплекс одного из предприятий нашего города. У нас на балансе есть бассейн, с которым очень много проблем. В первую очередь нужно решить вопрос с обеззараживанием воды. Посоветуйте, если кто знает, какие-то хорошие реагенты для этого. Реагенты которыми пользуемся сейчас не особо эффективны.
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