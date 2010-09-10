Бассейн

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Бассейн

Сообщение Noone » 20 авг 2019, 15:19

Назначен администратором в спортивный комплекс одного из предприятий нашего города. У нас на балансе есть бассейн, с которым очень много проблем. В первую очередь нужно решить вопрос с обеззараживанием воды. Посоветуйте, если кто знает, какие-то хорошие реагенты для этого. Реагенты которыми пользуемся сейчас не особо эффективны.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Бассейн

Сообщение Meran » 20 авг 2019, 21:32

Уже как бы конец лета, не советую вам сейчас его ставить, потому как вряд ли на него кто-нибудь будет ходить.
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Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 16:49

Re: Бассейн

Сообщение Aelyne » Вчера, 22:51

Офигеть и таких ставят следить за бассейном?!
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