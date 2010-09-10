Сообщение Noone » 20 авг 2019, 15:19

Назначен администратором в спортивный комплекс одного из предприятий нашего города. У нас на балансе есть бассейн, с которым очень много проблем. В первую очередь нужно решить вопрос с обеззараживанием воды. Посоветуйте, если кто знает, какие-то хорошие реагенты для этого. Реагенты которыми пользуемся сейчас не особо эффективны.