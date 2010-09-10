Бассейн
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Бассейн
Назначен администратором в спортивный комплекс одного из предприятий нашего города. У нас на балансе есть бассейн, с которым очень много проблем. В первую очередь нужно решить вопрос с обеззараживанием воды. Посоветуйте, если кто знает, какие-то хорошие реагенты для этого. Реагенты которыми пользуемся сейчас не особо эффективны.
Re: Бассейн
Уже как бы конец лета, не советую вам сейчас его ставить, потому как вряд ли на него кто-нибудь будет ходить.
Re: Бассейн
Офигеть и таких ставят следить за бассейном?!
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей