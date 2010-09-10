Туроператор

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Туроператор

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:21

Привет, вот хочется поехать на отдых куда-то не я не могу найти нормального туроператора, так как их щас много , а нормальных практически нет, если вы знаете , что-то напишите.
Вернуться к началу
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Туроператор

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 21:37

ДА сейчас на самом деле есть много действительно хороших туроператоров, прежде всего нужно смотреть отзывы о них, и исходя из них делай выбор.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей