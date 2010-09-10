Сообщение Meran » Сегодня, 15:23

Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается независимой экспертизой. Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.