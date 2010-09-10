Независимая экспертиза

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Независимая экспертиза

Сообщение Meran » 20 авг 2019, 15:23

Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается независимой экспертизой. Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Независимая экспертиза

Сообщение BlackFury » 20 авг 2019, 20:59

Сейчас независимых ни от кого экспертов в этой отрасли достаточно мало, потому как, сами понимаете, за деньги сейчас можно практически все что угодно купить.
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Независимая экспертиза

Сообщение Bolotov_V » Сегодня, 12:24

А для какой цели Вы ищете независимого эксперта? И в какой области?
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