Независимая экспертиза
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Независимая экспертиза
Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается независимой экспертизой. Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Независимая экспертиза
Сейчас независимых ни от кого экспертов в этой отрасли достаточно мало, потому как, сами понимаете, за деньги сейчас можно практически все что угодно купить.
Re: Независимая экспертиза
А для какой цели Вы ищете независимого эксперта? И в какой области?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Независимая экспертиза
Привет! Недавно у меня были проблемы с судебными экспертами, ибо они написали полную чушь, про товар, который я продаю, (походу все было проплачено) Так что пришлось обратиться к независимым экспертам и провести судебную товароведческую экспертизу https://grafo-logos.ru/service/tovarove ... ekspertiza Стоила она не дешево, но зато экспертиза была честная, что очень помогло мне выиграть суд. Обращайтесь к ним, может помог и вам!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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