Алмазная вышивка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Алмазная вышивка
Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается алмазной вышивкой. Но к сожалению я так и не нашел сервис, который этим занимается.Так что ребят, не стесняем отвечать на данный вопрос, я считаю что он довольно актуален, и мне будет интересно почитать ваши варианты ответов.
Re: Алмазная вышивка
Я честно говоря впервые слышу про алмазную вышивку, и даже понятия не имею что с нее можно вышить, но думаю вам в первую очередь нужно искать профессионалов.
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