Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:25

Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается алмазной вышивкой. Но к сожалению я так и не нашел сервис, который этим занимается.Так что ребят, не стесняем отвечать на данный вопрос, я считаю что он довольно актуален, и мне будет интересно почитать ваши варианты ответов.