Проектирование светопрозрачных конструкций

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Проектирование светопрозрачных конструкций

Сообщение BlackFury » Сегодня, 15:30

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается проектированием светопрозрачных конструкций. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Проектирование светопрозрачных конструкций

Сообщение Noone » Сегодня, 21:18

Ну в этом вопросе вам смогут помочь только профессионалы, поэтому обязательно смотрите отзывы перед тем как к кому-то будет обращаться.
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