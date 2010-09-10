Сообщение BlackFury » Сегодня, 15:30

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается проектированием светопрозрачных конструкций. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.