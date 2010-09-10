Визы выдают где?
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Визы выдают где?
Привет. Хотим с женой в Италии отдохнуть, только чтоб попасть в эту страну, нам визы нужны, а у нас их нет. Может подскажите друзья, где их раздобыть можно.
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