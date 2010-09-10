Визы выдают где?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Визы выдают где?

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:31

Привет. Хотим с женой в Италии отдохнуть, только чтоб попасть в эту страну, нам визы нужны, а у нас их нет. Может подскажите друзья, где их раздобыть можно.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Визы выдают где?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 21:23

Ну и вопрос вы только что задали, мне кажется наверное в визовом отделении, в любом более менее крупном городе, такие отделение есть, можете посмотреть их через гугл карты.
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