Плитка

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Плитка

Сообщение Noone » Сегодня, 15:32

Решил возле дома уложить дорожку из тротуарной плитки. Посоветуйте где в Москве или в Московской облости можно купить качественную и недорогую тротуарную плитку.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Плитка

Сообщение Meran » Сегодня, 21:43

Ну вы конечно и вопрос задаете, вы действительно думаете что здесь вам ответят? По таким вопросам нужно либо у гуглу обращаться либо к специалистам.
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