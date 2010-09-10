Плитка
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Плитка
Решил возле дома уложить дорожку из тротуарной плитки. Посоветуйте где в Москве или в Московской облости можно купить качественную и недорогую тротуарную плитку.
Re: Плитка
Ну вы конечно и вопрос задаете, вы действительно думаете что здесь вам ответят? По таким вопросам нужно либо у гуглу обращаться либо к специалистам.
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