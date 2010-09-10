Плитка

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Плитка

Сообщение Noone » 20 авг 2019, 15:32

Решил возле дома уложить дорожку из тротуарной плитки. Посоветуйте где в Москве или в Московской облости можно купить качественную и недорогую тротуарную плитку.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Плитка

Сообщение Meran » 20 авг 2019, 21:43

Ну вы конечно и вопрос задаете, вы действительно думаете что здесь вам ответят? По таким вопросам нужно либо у гуглу обращаться либо к специалистам.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Плитка

Сообщение gonchar84 » 17 минут назад

А почему бы нет, люди за тем и ходят на форумы, чтобы посоветоваться друг с другом. В частности, могу сказать что я плитку для дорожек тут заказывал, на сайте Мосплитка. Потому что в плане дизайна, был выбор самый большой, да и цены меня устроили. Так что можете тоже посмотреть каталог на этом сайте, возможно найдете для себя что-то подходящее.
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