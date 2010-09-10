Сообщение oleg2002209 » 17 минут назад

Всем привет, вот хочу поехать в круиз на теплоходе, но вот где этот круиз можно заказать, я понятия не имею. Поэтому я и обратился к вам в надежде на то, что вы мне поможете с выбором сервиса, я буду вам очень благодарен.