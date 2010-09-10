Круиз на тпеплоходе

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Круиз на тпеплоходе

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:43

Всем привет, вот хочу поехать в круиз на теплоходе, но вот где этот круиз можно заказать, я понятия не имею. Поэтому я и обратился к вам в надежде на то, что вы мне поможете с выбором сервиса, я буду вам очень благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Круиз на тпеплоходе

Сообщение Sumail » Сегодня, 21:32

Ой, повезло вам, я вот тоже не отказался от круиза, но у меня даже речки в городе нету, о каком круизе можно вести речь, а вам я советую всего наилучшего.
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