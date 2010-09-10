Страшный диагноз
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Страшный диагноз
Здравствуйте. Я за советом, так как мне поставили страшный диагноз - Гепатит С. Я просто в ужасе. Это же неизлечимая болезнь. И что теперь? Неужели просто смириться и ничего больше нельзя сделать ?
Re: Страшный диагноз
Вы не правы. Это раньше она считалась неизлечимой, а сейчас ее уже довольно успешно лечат, так что вы зря не паникуйте. Все можно вылечить, и гепатит в том числе
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