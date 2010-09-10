Сообщение Хойя » Сегодня, 19:01

Здравствуйте. Я за советом, так как мне поставили страшный диагноз - Гепатит С. Я просто в ужасе. Это же неизлечимая болезнь. И что теперь? Неужели просто смириться и ничего больше нельзя сделать ?