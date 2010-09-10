Страшный диагноз
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Страшный диагноз
Здравствуйте. Я за советом, так как мне поставили страшный диагноз - Гепатит С. Я просто в ужасе. Это же неизлечимая болезнь. И что теперь? Неужели просто смириться и ничего больше нельзя сделать ?
Re: Страшный диагноз
Вы не правы. Это раньше она считалась неизлечимой, а сейчас ее уже довольно успешно лечат, так что вы зря не паникуйте. Все можно вылечить, и гепатит в том числе
Re: Страшный диагноз
Да, все верно говорите. Медицина вперед идет и все время изобретает новые лекарства от самых страшных недугов. Так что не волнуйтесь - все можно вылечить. Главное, подобрать правильное лечение. Может вам стоит купить Софосбувир и Ледипасвир? Они продаются в фирме GalaxyRus: https://galaxyrus.com/produktsiya/sofos ... edipasvir/ Поговорите с врачом - это же прекрасные препараты.
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