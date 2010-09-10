Оригинальное худи с принтом

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Оригинальное худи с принтом

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:43

Всем привет! Девчонки, подскажите, где можно купить оригинальное худи с принтом?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Оригинальное худи с принтом

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 03:11

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, подскажите, где можно купить оригинальное худи с принтом?


Да, знакомо, сама не так давно была озадачена аналогичной проблемой. Заказала худи с принтом по индивидуальному заказу в интернет-магазин Nusho, вот тут https://nusho.com.ua/cat-xudi-ru Очень довольна, ребята сделали все быстро и качественно, худи очень приятное к телу,отличный способ для самовыражения.

В принципе, могу и фото сбросить:

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Оригинальное худи с принтом

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 03:11

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, подскажите, где можно купить оригинальное худи с принтом?


Да, знакомо, сама не так давно была озадачена аналогичной проблемой. Заказала худи с принтом по индивидуальному заказу в интернет-магазин Nusho, вот тут https://nusho.com.ua/cat-xudi-ru Очень довольна, ребята сделали все быстро и качественно, худи очень приятное к телу,отличный способ для самовыражения.

В принципе, могу и фото сбросить:

Изображение
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