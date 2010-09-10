Оригинальное худи с принтом
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Оригинальное худи с принтом
Всем привет! Девчонки, подскажите, где можно купить оригинальное худи с принтом?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Оригинальное худи с принтом
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, подскажите, где можно купить оригинальное худи с принтом?
Да, знакомо, сама не так давно была озадачена аналогичной проблемой. Заказала худи с принтом по индивидуальному заказу в интернет-магазин Nusho, вот тут https://nusho.com.ua/cat-xudi-ru Очень довольна, ребята сделали все быстро и качественно, худи очень приятное к телу,отличный способ для самовыражения.
В принципе, могу и фото сбросить:
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Оригинальное худи с принтом
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, подскажите, где можно купить оригинальное худи с принтом?
Да, знакомо, сама не так давно была озадачена аналогичной проблемой. Заказала худи с принтом по индивидуальному заказу в интернет-магазин Nusho, вот тут https://nusho.com.ua/cat-xudi-ru Очень довольна, ребята сделали все быстро и качественно, худи очень приятное к телу,отличный способ для самовыражения.
В принципе, могу и фото сбросить:
3 сообщения • Страница 1 из 1
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