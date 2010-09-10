Декор

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Декор

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 10:07

Ребята, где можно купить красивый карниз из лепнины?
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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Декор

Сообщение Ангелина Дрябова » Сегодня, 11:55

Когда планировала ремонт, то сразу не обращала внимание на такие мелочи и потом об этом пожалела. Долго искала красивый карниз, да и вообще не могла определиться из какого материала его заказывать. В итоге, заказала здесь https://lative-oboi.ru/lepnina/evroplast/ лепнину, работники компании сами же ее и установили. На все им понадобилось всего неделя и ремонт на этом закончился, такая лепнина, кстати, хорошо смотрится и дополняет интерьер.
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