Декор

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Декор

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 авг 2019, 10:07

Ребята, где можно купить красивый карниз из лепнины?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Декор

Сообщение gonchar84 » 24 янв 2020, 15:05

выбрали?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Декор

Сообщение derigor » Сегодня, 15:35

Добрый день, если всё ещё в поиске находитесь, то рекомендую тут декоративный карниз из лепнины заказывать, по качеству там всё на высшем уровне, сам когда ремонтом занимался, то именно оттуда это добро и заказывал. Да и расценки очень даже адекватные, если сравнивать с конкурентными компаниями.
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