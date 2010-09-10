Декор
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Декор
Ребята, где можно купить красивый карниз из лепнины?
Re: Декор
выбрали?
Re: Декор
Добрый день, если всё ещё в поиске находитесь, то рекомендую тут декоративный карниз из лепнины заказывать, по качеству там всё на высшем уровне, сам когда ремонтом занимался, то именно оттуда это добро и заказывал. Да и расценки очень даже адекватные, если сравнивать с конкурентными компаниями.
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