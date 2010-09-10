Какой выбрать плинтус?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Какой выбрать плинтус?

Сообщение LarisaKrylova » 26 авг 2019, 11:29

Затеяли ремонт в квартире, так общий дизайн представляем и стараемся придерживаться (но иногда то, что нарисовали на бумаге, на практике приходится менять :) ) Вот с плинтусами такая же история, от первоначальной идеи отказались, теперь рассматриваем два варианта, российский https://vashdekor.ru/1-53-108-evroplast-plintus и бельгийский https://vashdekor.ru/sx105-orac-decor-plintus, и тот, и другой подходят по размерам, но разные материалы. И цены, соответственно, разные по причине, как я понимаю, стоимости технологий и материалов изготовления. Не получится ли так, что со временем более дешевое изделие потеряет свои оттенки и форму, и вновь придется все переделывать? Ой как не хочется)) Посоветуете?
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Какой выбрать плинтус?

Сообщение Bolotov_V » 26 авг 2019, 11:53

Дюрополимер более прочный и экологичный, и стоит дешевле. Пишут Бельгия, но я не уверен, скорее Китай.
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Какой выбрать плинтус?

Сообщение Baanse » Сегодня, 08:17

Вот и я столкнулся с такой трудностью, но сначала решил выбрать двери, а в этом вопросе доверил дизайнеру. Держал в уме вопрос с плинтусами, но по итогу сотрудничества с компанией, у которой заказали двери скрытого монтажа, получил еще и алюминиевые плинтуса комплектом. Откровенно скажу, что доволен обращение и заказом, плюс сэкономил бюджет на монтаже. Может вам также поступить? Как по мне, будет практичней.
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