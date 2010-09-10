Какой выбрать плинтус?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Какой выбрать плинтус?
Затеяли ремонт в квартире, так общий дизайн представляем и стараемся придерживаться (но иногда то, что нарисовали на бумаге, на практике приходится менять ) Вот с плинтусами такая же история, от первоначальной идеи отказались, теперь рассматриваем два варианта, российский https://vashdekor.ru/1-53-108-evroplast-plintus и бельгийский https://vashdekor.ru/sx105-orac-decor-plintus, и тот, и другой подходят по размерам, но разные материалы. И цены, соответственно, разные по причине, как я понимаю, стоимости технологий и материалов изготовления. Не получится ли так, что со временем более дешевое изделие потеряет свои оттенки и форму, и вновь придется все переделывать? Ой как не хочется)) Посоветуете?
Re: Какой выбрать плинтус?
Дюрополимер более прочный и экологичный, и стоит дешевле. Пишут Бельгия, но я не уверен, скорее Китай.
Re: Какой выбрать плинтус?
Вот и я столкнулся с такой трудностью, но сначала решил выбрать двери, а в этом вопросе доверил дизайнеру. Держал в уме вопрос с плинтусами, но по итогу сотрудничества с компанией, у которой заказали двери скрытого монтажа, получил еще и алюминиевые плинтуса комплектом. Откровенно скажу, что доволен обращение и заказом, плюс сэкономил бюджет на монтаже. Может вам также поступить? Как по мне, будет практичней.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей