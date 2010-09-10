Детская площадка
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Детская площадка
Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?
Re: Детская площадка
Ну там же природа, свежий воздух, раздолье! Я так думаю, что скучать точно не будут - найдут себе занятие. Тем более, что их ведь двое - так что вместе веселей будет
Re: Детская площадка
Что вы под природой подразумеваете? Дом же не в дремучем лесу стоит, так что не думаю, что у них будет много вариантов для игр. Ну побегают за жучками-паучками пару дней. А дальше? Может вам обратиться в фирму, которая делает детские городки: https://dvorick.ru/detskie-gorodki/ ? Заказать им какой-нибудь пиратский корабль или что-то в этом роде. Вот тогда правда будет развлечение хорошее для детей.
Re: Детская площадка
Ну вообще, был бы у меня свой дом с лужайкой возле него, я бы много чего, наверно, для детей придумала. И качели можно купить, и правда какую-то площадку можно организовать. И бассейн детский купить. В общем - раздолье!
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Коттеджные поселки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость