Сообщение Raduznaya » Сегодня, 15:37

Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?