Детская площадка

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Детская площадка

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 15:37

Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Детская площадка

Сообщение Пантерка » Сегодня, 15:48

Ну там же природа, свежий воздух, раздолье! Я так думаю, что скучать точно не будут - найдут себе занятие. Тем более, что их ведь двое - так что вместе веселей будет
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Детская площадка

Сообщение Holly » Сегодня, 15:55

Что вы под природой подразумеваете? Дом же не в дремучем лесу стоит, так что не думаю, что у них будет много вариантов для игр. Ну побегают за жучками-паучками пару дней. А дальше? Может вам обратиться в фирму, которая делает детские городки: https://dvorick.ru/detskie-gorodki/ ? Заказать им какой-нибудь пиратский корабль или что-то в этом роде. Вот тогда правда будет развлечение хорошее для детей.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Детская площадка

Сообщение Хойя » Сегодня, 15:58

Ну вообще, был бы у меня свой дом с лужайкой возле него, я бы много чего, наверно, для детей придумала. И качели можно купить, и правда какую-то площадку можно организовать. И бассейн детский купить. В общем - раздолье!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Коттеджные поселки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость