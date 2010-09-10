Детская площадка
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Детская площадка
Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?
Re: Детская площадка
Ну там же природа, свежий воздух, раздолье! Я так думаю, что скучать точно не будут - найдут себе занятие. Тем более, что их ведь двое - так что вместе веселей будет
Re: Детская площадка
Что вы под природой подразумеваете? Дом же не в дремучем лесу стоит, так что не думаю, что у них будет много вариантов для игр. Ну побегают за жучками-паучками пару дней. А дальше? Может вам обратиться в фирму, которая делает детские городки: https://dvorick.ru/detskie-gorodki/ ? Заказать им какой-нибудь пиратский корабль или что-то в этом роде. Вот тогда правда будет развлечение хорошее для детей.
Re: Детская площадка
Ну вообще, был бы у меня свой дом с лужайкой возле него, я бы много чего, наверно, для детей придумала. И качели можно купить, и правда какую-то площадку можно организовать. И бассейн детский купить. В общем - раздолье!
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Детская площадка
Raduznaya писал(а):Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?
Доброго. Однозначно, нужно позаботиться о детском досуге и не для кого не секрет, что нет ничего лучше, чем активные игры на свежем воздухе. Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании «Новый парк». Здесь https://new-park.ru/igrovoj-kompleks-kupit/ можно купить детские игровые комплексы от производителя в оптимальном соотношении цена/качество.
Мы во дворе дома установили вот такой игровой комплекс:
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Детская площадка
Интересно, а под заказ они делать такие игровые комплексы?
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