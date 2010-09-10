Детская площадка

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Детская площадка

Сообщение Raduznaya » 26 авг 2019, 15:37

Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Детская площадка

Сообщение Пантерка » 26 авг 2019, 15:48

Ну там же природа, свежий воздух, раздолье! Я так думаю, что скучать точно не будут - найдут себе занятие. Тем более, что их ведь двое - так что вместе веселей будет
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Детская площадка

Сообщение Holly » 26 авг 2019, 15:55

Что вы под природой подразумеваете? Дом же не в дремучем лесу стоит, так что не думаю, что у них будет много вариантов для игр. Ну побегают за жучками-паучками пару дней. А дальше? Может вам обратиться в фирму, которая делает детские городки: https://dvorick.ru/detskie-gorodki/ ? Заказать им какой-нибудь пиратский корабль или что-то в этом роде. Вот тогда правда будет развлечение хорошее для детей.
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Детская площадка

Сообщение Хойя » 26 авг 2019, 15:58

Ну вообще, был бы у меня свой дом с лужайкой возле него, я бы много чего, наверно, для детей придумала. И качели можно купить, и правда какую-то площадку можно организовать. И бассейн детский купить. В общем - раздолье!
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Детская площадка

Сообщение karina_bogdanova » 27 май 2020, 03:31

Raduznaya писал(а):Доброго дня всем! Хотела вот что спросить. Мы переезжаем за город жить, но я переживаю, что там нашим близняшкам будет скучно. Им по три годика, но тут они постоянно с соседскими детьми играют на детской площадке, а там что будут делать? Что придумать можно?


Доброго. Однозначно, нужно позаботиться о детском досуге и не для кого не секрет, что нет ничего лучше, чем активные игры на свежем воздухе. Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании «Новый парк». Здесь https://new-park.ru/igrovoj-kompleks-kupit/ можно купить детские игровые комплексы от производителя в оптимальном соотношении цена/качество.

Мы во дворе дома установили вот такой игровой комплекс:

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Детская площадка

Сообщение Наташа Швец » 26 окт 2020, 15:10

Интересно, а под заказ они делать такие игровые комплексы?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Детская площадка

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 ноя 2020, 23:47

А почему бы и нет! Они все равно же будут подготавливать конструкцию к сборке, какая разница, если другими размерами сделают, ну это мое мнение) Мы брали спортивный комплекс для улицы на дачном участке в компании Артпарк. У них есть в наличии много конструкций, вы сами можете полистать каталог и в этом убедиться. Комплекс подбирали согласно свободного места на участке и соответственно цене. Благодаря специалисту магазина, который порекомендовал идеальный вариант, мы остались довольны покупкой, а детвора не меньше нас.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Детская площадка

Сообщение Alisik » Сегодня, 09:15

А какое покрытие подойдет на пол детской площадки, что расположена на улице? Мы сделали для детей спортивную площадку, а для развлечений поставили еще несколько качель.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Детская площадка

Сообщение Laca » Сегодня, 12:48

На участке перед домом мы тоже поставили детскую площадку и спортивную тоже, все на одной территории. пол застелили террасной доской. Мы недавно заказывали в хорошей компании террасную доску для фасада https://woodplast.com/ru/produktsiya/fasady/ , там же присмотрели заодно и для такой площадки. У террасной доски ДПК разные сферы применения, она устойчива к воде, не гниет, не меняет форму. Крепится прочно и не заметно, а главное, что не требует ежедневной уборки. Хорошее качество доски, а значит и прослужит она много лет. Но самое главное, что дети в восторге.
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