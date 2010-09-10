Покупка недвижимости
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Покупка недвижимости
Всем привет! Планируем в ближайшем будущем купить квартиру. Подскажите, как можно это сделать без посредников? Заранее благодарна.
Re: Покупка недвижимости
karina_bogdanova писал(а):Всем привет! Планируем в ближайшем будущем купить квартиру. Подскажите, как можно это сделать без посредников? Заранее благодарна.
Могу подсказать, проблема знакомая, сами недавно купила квартиру. Подобрали хороший вариант на портале недвижимости https://mesto.ua/sale/ Посмотрите, много предложений, объявления проверенные, без комиссии. Мы так за неделю купили хорошую квартиру с ремонтом за вполне приемлемую цену.
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