Покупка недвижимости

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Покупка недвижимости

Сообщение karina_bogdanova » 26 авг 2019, 21:54

Всем привет! Планируем в ближайшем будущем купить квартиру. Подскажите, как можно это сделать без посредников? Заранее благодарна.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Покупка недвижимости

Сообщение TanyaLoy » 26 авг 2019, 23:54

karina_bogdanova писал(а):Всем привет! Планируем в ближайшем будущем купить квартиру. Подскажите, как можно это сделать без посредников? Заранее благодарна.


Могу подсказать, проблема знакомая, сами недавно купила квартиру. Подобрали хороший вариант на портале недвижимости https://mesto.ua/sale/ Посмотрите, много предложений, объявления проверенные, без комиссии. Мы так за неделю купили хорошую квартиру с ремонтом за вполне приемлемую цену.
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Машечка1980
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20

Re: Покупка недвижимости

Сообщение Машечка1980 » Сегодня, 15:58

Сейчас столько вариантов ипотеки, и гос.программы субсидирования есть, выбирай-не хочу)
Хорошая девочка
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