Сообщение Holly » Вчера, 12:10

Привет всем! А есть тут грамотные юристы? У меня такой вопрос. Смотрите, какая ситуация. У меня суд идет. Была проведена экспертиза, но я в корне не согласна с ее решением. Вот и вопрос - я могу его как-то опровергнуть?