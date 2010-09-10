Есть юристы?

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Есть юристы?

Сообщение Holly » Вчера, 12:10

Привет всем! А есть тут грамотные юристы? У меня такой вопрос. Смотрите, какая ситуация. У меня суд идет. Была проведена экспертиза, но я в корне не согласна с ее решением. Вот и вопрос - я могу его как-то опровергнуть?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Есть юристы?

Сообщение Пантерка » Вчера, 14:51

Да скорее всего можете. Наверно есть же какое-то подобие апелляции или что=то в этом роде? Я просто не юрист, поэтому и не разбираюсь во всех тонкостях
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Есть юристы?

Сообщение Raduznaya » Вчера, 21:07

Так вот в том то и дело, что вам хорошего юриста надо, который разбирается во всех этих тонкостях. Могу порекомендовать такого. Вот его телефон: 8(800)250-93-65 Это фирма, которая занимается как раз судебными экспертизами
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