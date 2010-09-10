Есть юристы?
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Есть юристы?
Привет всем! А есть тут грамотные юристы? У меня такой вопрос. Смотрите, какая ситуация. У меня суд идет. Была проведена экспертиза, но я в корне не согласна с ее решением. Вот и вопрос - я могу его как-то опровергнуть?
Re: Есть юристы?
Да скорее всего можете. Наверно есть же какое-то подобие апелляции или что=то в этом роде? Я просто не юрист, поэтому и не разбираюсь во всех тонкостях
Re: Есть юристы?
Так вот в том то и дело, что вам хорошего юриста надо, который разбирается во всех этих тонкостях. Могу порекомендовать такого. Вот его телефон: 8(800)250-93-65 Это фирма, которая занимается как раз судебными экспертизами
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