Есть юристы?

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Есть юристы?

Сообщение Holly » 27 авг 2019, 12:10

Привет всем! А есть тут грамотные юристы? У меня такой вопрос. Смотрите, какая ситуация. У меня суд идет. Была проведена экспертиза, но я в корне не согласна с ее решением. Вот и вопрос - я могу его как-то опровергнуть?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Есть юристы?

Сообщение Пантерка » 27 авг 2019, 14:51

Да скорее всего можете. Наверно есть же какое-то подобие апелляции или что=то в этом роде? Я просто не юрист, поэтому и не разбираюсь во всех тонкостях
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Есть юристы?

Сообщение Raduznaya » 27 авг 2019, 21:07

Так вот в том то и дело, что вам хорошего юриста надо, который разбирается во всех этих тонкостях. Могу порекомендовать такого. Вот его телефон: 8(800)250-93-65 Это фирма, которая занимается как раз судебными экспертизами
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Перейти к первому непрочитанному сообщению

Сообщение Avesgamer » 18 сен 2019, 22:25

Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.

Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.


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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Есть юристы

Сообщение Avesgamer » 10 ноя 2019, 19:39

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Есть юристы

Сообщение Avesgamer » 30 ноя 2019, 23:15

VL, Не юрист, но без расписки ты ничего никому не докажешь, если не найдешь свидетелей, как минимум двух.
Жаль, что люди - гниды.

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Есть юристы

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 16:11

Алексей, в том случае, если Вы собираетесь работать с оригинальным Гермесом, то есть в условиях работы с профучастником брокером, то все вполне законно. На рынке много схем работы с "псевдогермесом", не попадитесь на уловки такой работы.

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