Есть юристы?
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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8 сообщений • Страница 1 из 1
Есть юристы?
Привет всем! А есть тут грамотные юристы? У меня такой вопрос. Смотрите, какая ситуация. У меня суд идет. Была проведена экспертиза, но я в корне не согласна с ее решением. Вот и вопрос - я могу его как-то опровергнуть?
Re: Есть юристы?
Да скорее всего можете. Наверно есть же какое-то подобие апелляции или что=то в этом роде? Я просто не юрист, поэтому и не разбираюсь во всех тонкостях
Re: Есть юристы?
Так вот в том то и дело, что вам хорошего юриста надо, который разбирается во всех этих тонкостях. Могу порекомендовать такого. Вот его телефон: 8(800)250-93-65 Это фирма, которая занимается как раз судебными экспертизами
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
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Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Есть юристы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Есть юристы
VL, Не юрист, но без расписки ты ничего никому не докажешь, если не найдешь свидетелей, как минимум двух.
Жаль, что люди - гниды.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Жаль, что люди - гниды.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Есть юристы
Алексей, в том случае, если Вы собираетесь работать с оригинальным Гермесом, то есть в условиях работы с профучастником брокером, то все вполне законно. На рынке много схем работы с "псевдогермесом", не попадитесь на уловки такой работы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Есть юристы
Ну а что Вы предлагаете? взбунтоваться всей пятиэтажкой и не платить за коммуналку? Сомневаюсь что тарифы понизят.. скорее мы останемся без света, воды и отопления. Прийти в управляющую компанию, тыкать им в нос квитанции и брызгая слюной кричать что они - жулики и воры? Тоже сомневаюсь в действенности этого способа.. Нужно ведь разбираться с "нуля" - изучать все нормативные документы, узнавать из чего сладываются тарифы, вникать как делаются начисления и уже походу выявлять все "их закрепленные законом косяки". Вы спрашиваете есть ли юристы в области ЖКХ? Но Вы ведь не на юридическом форуме тему открыли.. А еще ужасаетесь пассивности форумчан. Я согласна, что начисления ужасают.. Но при всем при этом, лично я не могу представить даже с чего начать.
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8 сообщений • Страница 1 из 1
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