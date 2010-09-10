Сообщение Avesgamer » 12 дек 2019, 12:04

Ну а что Вы предлагаете? взбунтоваться всей пятиэтажкой и не платить за коммуналку? Сомневаюсь что тарифы понизят.. скорее мы останемся без света, воды и отопления. Прийти в управляющую компанию, тыкать им в нос квитанции и брызгая слюной кричать что они - жулики и воры? Тоже сомневаюсь в действенности этого способа.. Нужно ведь разбираться с "нуля" - изучать все нормативные документы, узнавать из чего сладываются тарифы, вникать как делаются начисления и уже походу выявлять все "их закрепленные законом косяки". Вы спрашиваете есть ли юристы в области ЖКХ? Но Вы ведь не на юридическом форуме тему открыли.. А еще ужасаетесь пассивности форумчан. Я согласна, что начисления ужасают.. Но при всем при этом, лично я не могу представить даже с чего начать.



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