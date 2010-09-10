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Теосо́фия (др.-греч. θεοσοφία) — божественная мудрость, и в этом широком смысле — религиозная мудрость, мистическое богопознание, существовавшее уже в глубокой древности.

Термин «Теософия» относится ко второму веку н. э., когда его стали употреблять неоплатоники: Аммоний Саккас и его ученики, создавшие философскую систему, главной целью которой было примирить все религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики, основанной на вечных истинах.



Фундаментальное и всестороннее изложение теософия получила в трудах Е.П.Блаватской. Исследуя исторические формы религии, теософия стремится объединить различные вероисповедания через тождественность эзотерического смысла всех религиозных символов, а так же теософия стремиться доказать, что Природа не есть „случайное сочетание атомов", и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; показать, что скрытая сторона Природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. В теософии отрицается существование антропоморфного бога-творца и утверждается вера в Универсальный Божественный Принцип — Абсолют, вера в то, что Вселенная разворачивается сама, из своей собственной Сущности, не будучи сотворенной. Блаватская называла себя не творцом системы, а лишь проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.





Теософское общество было основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке нашей соотечественницей Е. П. Блаватской, американским полковником Г. С. Олкоттом и молодым ирландским адвокатом У.К. Джаджем. В 1878 году Е.П. Блаватская вместе с Г.С Олкоттом отплывают в Индию, где активно занимаются распространением идей Теософии, оставив У.К. Джаджа контролировать работу Теософического Общества в Нью-Йорке.

В 1882 году в Адьяре, предместье Мадраса, Блаватская и Олькотт создают штаб-квартиру, которая сущствует по настоящее время и является центром Международного Теософического Общества.





В настоящее время Теософические Общества, в своей совокупности, имеют отделения более чем в 70 странах мира. В них входят люди разных рас, разных вероисповеданий и работающих в различных областях человеческой деятельности. Их связывает то, что они разделяют цели Теософского общества и в меру своих сил искренне стремятся к созданию гармонии и взаимопонимания между людьми. Их ибъединяет желание изучать истину и делиться знаниями с другими.



Три основные цели Теософского общества:



1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.

2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.

3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.



Теософия не ограничивает деятельность своих членов рамками какой-либо фиксированной доктрины. Именно поэтому от каждого теософа не требуется отказываться от своих религиозных, научных и иных убеждений, если только они не противоречат объявленным целям Теософского общества.



Одной из основных задач, стоящих перед Теософией является — примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на вечных истинах. Отсюда и девиз, принятый Теософическим Обществом — "Нет религии выше истины".

Членом теософического общества может стать каждый, не зависимо от того какую религию он исповедывает или даже быть атеистом, главное чтобы он симпатизировал трем основным целям теософического общества и был готов выполнять по меньшей мере одну из них.



Общество — филантропическая и научная организация для распространения идеи братства в практическом, а не теоретическом плане.



Но для того, чтобы стать теософом необязательно вступать в общество. Стать теософом - просто. Каждый человек, обладающий склонностью к метафизике; ведущий чистую, бескорыстную жизнь и предпочитающий оказывать помощь своему ближнему, нежели получать ее самому; всегда готовый пожертвовать своим собственным удовольствием ради других; и любящий Истину, Добро и Мудрость самих по себе, а не за те выводы, которые они могут ему принести , - теософ.