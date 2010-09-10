Сообщение Rover » Сегодня, 13:13

Цели Теософического Общества.



"самые важные — те, что могут привести к облегчению человеческих страданий любого рода — как физических, так и нравственных. И мы считаем, последнее гораздо важнее. Теософия должна внушать этику; она должна очищать душу, ибо это принесет облегчение и физическому телу, болезни которого, за исключением несчастных случаев, являются лишь следствиями".

ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ:

ВТОРАЯ ЦЕЛЬ:

ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ:

Перед теософией стоит несколько целей, но:Преследуя благородную задачу - уменьшить страдания человечества, были установлены три основные цели теософского общества. Они суть следующее:1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи;2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки;3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.Эти три цели взаимосвязаны, одна дополняет другую. Всемирное человеческое братство без различия вероисповедания невозможно воплотить если не будет показан единый источник всех религий, путем тщательного и беспристрастного анализа истории развития всех религий. Без исследования и объяснения скрытых в человеке и природе сил, никакое убеждение в истинности духовного начала человека и мира не будет иметь должного значения в глазах скептиков, число которых в наш век высоких технологий очень велико. Поэтому каждая из трех целей стоящих перед теософским обществом ценна, но только вместе они способны изменить наш мир к лучшему.Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.Самая важная и самая прекрасная цель, которую только можно вообразить. Ее осуществление могло бы принести огромную пользу всему человечеству, избавив от страданий и горя, но, к сожалению, это будет возможно, только если духовное и нравственное развитие человечества совершит огромный скачок по сравнению с нынешним состоянием. Поэтому столько слов недоверия было произнесено относительно этой цели, ее называли неосуществимой, утопичной, хотя все прекрасно понимают, что Братство Человечества – это единственный путь к мирной и счастливой жизни наполненной гармонией. Упреки и недопонимание возникают из-за того, что образ современного среднего человека не соответствует тому идеалу, который необходим для воплощения этой цели и в относительно недалеком будущем не представляется возможным кардинальным образом его изменить. Но что можно сказать о далеком будущем? Было время, когда человек не обладал разумом и, возможно, идея о том, что когда-нибудь человечество станет разумным и сможет запустить корабли в открытый космос тоже кому-то казалась глупой. Но прошли тысячелетия и мы имеем довольно развитую цивилизацию в техногенном плане. Что же мешает теперь человечеству достичь такого же высокого развития в духовном плане? От нас зависит то, насколько быстро наступит этот золотой век человечества. Мы можем как ускорить его приближение, так и замедлить.Наше поколение не сможет стать свидетелями даже начала зари «золотого века», это удел далеких потомков. Но кто же будут этими потомками как не мы сами, в будущих воплощениях?Надо понимать, что братство невозможно создать никакими искусственными способами и методами, оно должно образоваться естественным образом, для этого достаточно устранить то, что мешает этому, а именно – эгоизм.Эта цель не случайно стоит в списке на первом месте, она является самой важной их трех, остальные две способствуют ей и являются вспомогательными.Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.Теософию невозможно понять, не зная основ других религий, так как многие термины заимствованы из них, хотя некоторые и имеют особый смысл. Кроме того, теософия ставит перед собой задачу показать, что некогда существовала одна религия, отзвуки которой ныне находимы во всех религиозных воззрениях, но ни одна из религий, как бы не настаивала она на своей исключительности, более не владеет полностью всеми ключами от Истины.Знание основных религиозных учений поможет расширить кругозор, и, как следствие, не только стать более опытным мореплавателем в океане жизни, но так же позволит взглянуть на многие философские вопросы с разных точек зрения, сложить свое понимание и освободиться от религиозных догматов и фанатизма, основанных на вере в чьи-то слова. Человек должен если уж заблуждаться, то в результате своих собственных выводов, и найти истину должен так же самостоятельно, без слепой веры словам авторитета, как бы сладко и убедительно они не звучали.Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.Не только фанатизм и догматизм является причиной многих бед человечества, излишний материализм так же является источником страданий.Проблема излишнего материализма в том, что, отвергая в себе духовное начало, человек ограничивает свою жизнь только стремлением к продолжению рода, приобретению материальных благ, комфорта, славы, или же вообще не имеет в жизни никакой цели и живет одним днем.Такое мировоззрение опасно тем, что может сложить ошибочное представление, что раз жизнь одна и заканчивается со смертью физического тела, то и прожить ее надо так, чтобы получить как можно больше удовольствий. В результате легко может начаться потакание своим страстям и порокам, может возникнуть желание добиться своего даже ценой боли, и страданий окружающих.В настоящее время имеется достаточно много доказательств того, что окружающая природа не ограничивается видимыми законами, есть еще что-то, что недоступно глазу человека и приборам ученых. Эти свидетельства, будучи с одной стороны невероятными с точки зрения естественных наук, а с другой - необъяснимыми с точки зрения случайного совпадения, являются косвенным доказательством, как скрытой природы вещей, так и духовного начала в человеке. К сожалению, не так много людей знает об этих удивительных фактах, нарушающих привычное представление о мире как о случайном сочетании атомных элементов, соответственно не многие и задумываются всерьез о духовной стороне жизни. Поэтому необычные явления надо делать доступными, чтобы о них узнали как можно больше людей.