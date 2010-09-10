Теософия
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Теософия
Теосо́фия (др.-греч. θεοσοφία) — божественная мудрость, и в этом широком смысле — религиозная мудрость, мистическое богопознание, существовавшее уже в глубокой древности.
Термин «Теософия» относится ко второму веку н. э., когда его стали употреблять неоплатоники: Аммоний Саккас и его ученики, создавшие философскую систему, главной целью которой было примирить все религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики, основанной на вечных истинах.
Фундаментальное и всестороннее изложение теософия получила в трудах Е.П.Блаватской. Исследуя исторические формы религии, теософия стремится объединить различные вероисповедания через тождественность эзотерического смысла всех религиозных символов, а так же теософия стремиться доказать, что Природа не есть „случайное сочетание атомов", и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; показать, что скрытая сторона Природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. В теософии отрицается существование антропоморфного бога-творца и утверждается вера в Универсальный Божественный Принцип — Абсолют, вера в то, что Вселенная разворачивается сама, из своей собственной Сущности, не будучи сотворенной. Блаватская называла себя не творцом системы, а лишь проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.
Теософское общество было основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке нашей соотечественницей Е. П. Блаватской, американским полковником Г. С. Олкоттом и молодым ирландским адвокатом У.К. Джаджем. В 1878 году Е.П. Блаватская вместе с Г.С Олкоттом отплывают в Индию, где активно занимаются распространением идей Теософии, оставив У.К. Джаджа контролировать работу Теософического Общества в Нью-Йорке.
В 1882 году в Адьяре, предместье Мадраса, Блаватская и Олькотт создают штаб-квартиру, которая сущствует по настоящее время и является центром Международного Теософического Общества.
В настоящее время Теософические Общества, в своей совокупности, имеют отделения более чем в 70 странах мира. В них входят люди разных рас, разных вероисповеданий и работающих в различных областях человеческой деятельности. Их связывает то, что они разделяют цели Теософского общества и в меру своих сил искренне стремятся к созданию гармонии и взаимопонимания между людьми. Их ибъединяет желание изучать истину и делиться знаниями с другими.
Три основные цели Теософского общества:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Теософия не ограничивает деятельность своих членов рамками какой-либо фиксированной доктрины. Именно поэтому от каждого теософа не требуется отказываться от своих религиозных, научных и иных убеждений, если только они не противоречат объявленным целям Теософского общества.
Одной из основных задач, стоящих перед Теософией является — примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на вечных истинах. Отсюда и девиз, принятый Теософическим Обществом — "Нет религии выше истины".
Членом теософического общества может стать каждый, не зависимо от того какую религию он исповедывает или даже быть атеистом, главное чтобы он симпатизировал трем основным целям теософического общества и был готов выполнять по меньшей мере одну из них.
Общество — филантропическая и научная организация для распространения идеи братства в практическом, а не теоретическом плане.
Но для того, чтобы стать теософом необязательно вступать в общество. Стать теософом - просто. Каждый человек, обладающий склонностью к метафизике; ведущий чистую, бескорыстную жизнь и предпочитающий оказывать помощь своему ближнему, нежели получать ее самому; всегда готовый пожертвовать своим собственным удовольствием ради других; и любящий Истину, Добро и Мудрость самих по себе, а не за те выводы, которые они могут ему принести , - теософ.
Термин «Теософия» относится ко второму веку н. э., когда его стали употреблять неоплатоники: Аммоний Саккас и его ученики, создавшие философскую систему, главной целью которой было примирить все религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики, основанной на вечных истинах.
Фундаментальное и всестороннее изложение теософия получила в трудах Е.П.Блаватской. Исследуя исторические формы религии, теософия стремится объединить различные вероисповедания через тождественность эзотерического смысла всех религиозных символов, а так же теософия стремиться доказать, что Природа не есть „случайное сочетание атомов", и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; показать, что скрытая сторона Природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. В теософии отрицается существование антропоморфного бога-творца и утверждается вера в Универсальный Божественный Принцип — Абсолют, вера в то, что Вселенная разворачивается сама, из своей собственной Сущности, не будучи сотворенной. Блаватская называла себя не творцом системы, а лишь проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.
Теософское общество было основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке нашей соотечественницей Е. П. Блаватской, американским полковником Г. С. Олкоттом и молодым ирландским адвокатом У.К. Джаджем. В 1878 году Е.П. Блаватская вместе с Г.С Олкоттом отплывают в Индию, где активно занимаются распространением идей Теософии, оставив У.К. Джаджа контролировать работу Теософического Общества в Нью-Йорке.
В 1882 году в Адьяре, предместье Мадраса, Блаватская и Олькотт создают штаб-квартиру, которая сущствует по настоящее время и является центром Международного Теософического Общества.
В настоящее время Теософические Общества, в своей совокупности, имеют отделения более чем в 70 странах мира. В них входят люди разных рас, разных вероисповеданий и работающих в различных областях человеческой деятельности. Их связывает то, что они разделяют цели Теософского общества и в меру своих сил искренне стремятся к созданию гармонии и взаимопонимания между людьми. Их ибъединяет желание изучать истину и делиться знаниями с другими.
Три основные цели Теософского общества:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Теософия не ограничивает деятельность своих членов рамками какой-либо фиксированной доктрины. Именно поэтому от каждого теософа не требуется отказываться от своих религиозных, научных и иных убеждений, если только они не противоречат объявленным целям Теософского общества.
Одной из основных задач, стоящих перед Теософией является — примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на вечных истинах. Отсюда и девиз, принятый Теософическим Обществом — "Нет религии выше истины".
Членом теософического общества может стать каждый, не зависимо от того какую религию он исповедывает или даже быть атеистом, главное чтобы он симпатизировал трем основным целям теософического общества и был готов выполнять по меньшей мере одну из них.
Общество — филантропическая и научная организация для распространения идеи братства в практическом, а не теоретическом плане.
Но для того, чтобы стать теософом необязательно вступать в общество. Стать теософом - просто. Каждый человек, обладающий склонностью к метафизике; ведущий чистую, бескорыстную жизнь и предпочитающий оказывать помощь своему ближнему, нежели получать ее самому; всегда готовый пожертвовать своим собственным удовольствием ради других; и любящий Истину, Добро и Мудрость самих по себе, а не за те выводы, которые они могут ему принести , - теософ.
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Цели Теософического Общества.
Перед теософией стоит несколько целей, но:
Преследуя благородную задачу - уменьшить страдания человечества, были установлены три основные цели теософского общества. Они суть следующее:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи;
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки;
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Эти три цели взаимосвязаны, одна дополняет другую. Всемирное человеческое братство без различия вероисповедания невозможно воплотить если не будет показан единый источник всех религий, путем тщательного и беспристрастного анализа истории развития всех религий. Без исследования и объяснения скрытых в человеке и природе сил, никакое убеждение в истинности духовного начала человека и мира не будет иметь должного значения в глазах скептиков, число которых в наш век высоких технологий очень велико. Поэтому каждая из трех целей стоящих перед теософским обществом ценна, но только вместе они способны изменить наш мир к лучшему.
ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ: Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
Самая важная и самая прекрасная цель, которую только можно вообразить. Ее осуществление могло бы принести огромную пользу всему человечеству, избавив от страданий и горя, но, к сожалению, это будет возможно, только если духовное и нравственное развитие человечества совершит огромный скачок по сравнению с нынешним состоянием. Поэтому столько слов недоверия было произнесено относительно этой цели, ее называли неосуществимой, утопичной, хотя все прекрасно понимают, что Братство Человечества – это единственный путь к мирной и счастливой жизни наполненной гармонией. Упреки и недопонимание возникают из-за того, что образ современного среднего человека не соответствует тому идеалу, который необходим для воплощения этой цели и в относительно недалеком будущем не представляется возможным кардинальным образом его изменить. Но что можно сказать о далеком будущем? Было время, когда человек не обладал разумом и, возможно, идея о том, что когда-нибудь человечество станет разумным и сможет запустить корабли в открытый космос тоже кому-то казалась глупой. Но прошли тысячелетия и мы имеем довольно развитую цивилизацию в техногенном плане. Что же мешает теперь человечеству достичь такого же высокого развития в духовном плане? От нас зависит то, насколько быстро наступит этот золотой век человечества. Мы можем как ускорить его приближение, так и замедлить.
Наше поколение не сможет стать свидетелями даже начала зари «золотого века», это удел далеких потомков. Но кто же будут этими потомками как не мы сами, в будущих воплощениях?
Надо понимать, что братство невозможно создать никакими искусственными способами и методами, оно должно образоваться естественным образом, для этого достаточно устранить то, что мешает этому, а именно – эгоизм.
Эта цель не случайно стоит в списке на первом месте, она является самой важной их трех, остальные две способствуют ей и являются вспомогательными.
ВТОРАЯ ЦЕЛЬ: Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
Теософию невозможно понять, не зная основ других религий, так как многие термины заимствованы из них, хотя некоторые и имеют особый смысл. Кроме того, теософия ставит перед собой задачу показать, что некогда существовала одна религия, отзвуки которой ныне находимы во всех религиозных воззрениях, но ни одна из религий, как бы не настаивала она на своей исключительности, более не владеет полностью всеми ключами от Истины.
Знание основных религиозных учений поможет расширить кругозор, и, как следствие, не только стать более опытным мореплавателем в океане жизни, но так же позволит взглянуть на многие философские вопросы с разных точек зрения, сложить свое понимание и освободиться от религиозных догматов и фанатизма, основанных на вере в чьи-то слова. Человек должен если уж заблуждаться, то в результате своих собственных выводов, и найти истину должен так же самостоятельно, без слепой веры словам авторитета, как бы сладко и убедительно они не звучали.
ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ: Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Не только фанатизм и догматизм является причиной многих бед человечества, излишний материализм так же является источником страданий.
Проблема излишнего материализма в том, что, отвергая в себе духовное начало, человек ограничивает свою жизнь только стремлением к продолжению рода, приобретению материальных благ, комфорта, славы, или же вообще не имеет в жизни никакой цели и живет одним днем.
Такое мировоззрение опасно тем, что может сложить ошибочное представление, что раз жизнь одна и заканчивается со смертью физического тела, то и прожить ее надо так, чтобы получить как можно больше удовольствий. В результате легко может начаться потакание своим страстям и порокам, может возникнуть желание добиться своего даже ценой боли, и страданий окружающих.
В настоящее время имеется достаточно много доказательств того, что окружающая природа не ограничивается видимыми законами, есть еще что-то, что недоступно глазу человека и приборам ученых. Эти свидетельства, будучи с одной стороны невероятными с точки зрения естественных наук, а с другой - необъяснимыми с точки зрения случайного совпадения, являются косвенным доказательством, как скрытой природы вещей, так и духовного начала в человеке. К сожалению, не так много людей знает об этих удивительных фактах, нарушающих привычное представление о мире как о случайном сочетании атомных элементов, соответственно не многие и задумываются всерьез о духовной стороне жизни. Поэтому необычные явления надо делать доступными, чтобы о них узнали как можно больше людей.
Перед теософией стоит несколько целей, но:
"самые важные — те, что могут привести к облегчению человеческих страданий любого рода — как физических, так и нравственных. И мы считаем, последнее гораздо важнее. Теософия должна внушать этику; она должна очищать душу, ибо это принесет облегчение и физическому телу, болезни которого, за исключением несчастных случаев, являются лишь следствиями".
Преследуя благородную задачу - уменьшить страдания человечества, были установлены три основные цели теософского общества. Они суть следующее:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи;
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки;
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Эти три цели взаимосвязаны, одна дополняет другую. Всемирное человеческое братство без различия вероисповедания невозможно воплотить если не будет показан единый источник всех религий, путем тщательного и беспристрастного анализа истории развития всех религий. Без исследования и объяснения скрытых в человеке и природе сил, никакое убеждение в истинности духовного начала человека и мира не будет иметь должного значения в глазах скептиков, число которых в наш век высоких технологий очень велико. Поэтому каждая из трех целей стоящих перед теософским обществом ценна, но только вместе они способны изменить наш мир к лучшему.
ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ: Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
Самая важная и самая прекрасная цель, которую только можно вообразить. Ее осуществление могло бы принести огромную пользу всему человечеству, избавив от страданий и горя, но, к сожалению, это будет возможно, только если духовное и нравственное развитие человечества совершит огромный скачок по сравнению с нынешним состоянием. Поэтому столько слов недоверия было произнесено относительно этой цели, ее называли неосуществимой, утопичной, хотя все прекрасно понимают, что Братство Человечества – это единственный путь к мирной и счастливой жизни наполненной гармонией. Упреки и недопонимание возникают из-за того, что образ современного среднего человека не соответствует тому идеалу, который необходим для воплощения этой цели и в относительно недалеком будущем не представляется возможным кардинальным образом его изменить. Но что можно сказать о далеком будущем? Было время, когда человек не обладал разумом и, возможно, идея о том, что когда-нибудь человечество станет разумным и сможет запустить корабли в открытый космос тоже кому-то казалась глупой. Но прошли тысячелетия и мы имеем довольно развитую цивилизацию в техногенном плане. Что же мешает теперь человечеству достичь такого же высокого развития в духовном плане? От нас зависит то, насколько быстро наступит этот золотой век человечества. Мы можем как ускорить его приближение, так и замедлить.
Наше поколение не сможет стать свидетелями даже начала зари «золотого века», это удел далеких потомков. Но кто же будут этими потомками как не мы сами, в будущих воплощениях?
Надо понимать, что братство невозможно создать никакими искусственными способами и методами, оно должно образоваться естественным образом, для этого достаточно устранить то, что мешает этому, а именно – эгоизм.
Эта цель не случайно стоит в списке на первом месте, она является самой важной их трех, остальные две способствуют ей и являются вспомогательными.
ВТОРАЯ ЦЕЛЬ: Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
Теософию невозможно понять, не зная основ других религий, так как многие термины заимствованы из них, хотя некоторые и имеют особый смысл. Кроме того, теософия ставит перед собой задачу показать, что некогда существовала одна религия, отзвуки которой ныне находимы во всех религиозных воззрениях, но ни одна из религий, как бы не настаивала она на своей исключительности, более не владеет полностью всеми ключами от Истины.
Знание основных религиозных учений поможет расширить кругозор, и, как следствие, не только стать более опытным мореплавателем в океане жизни, но так же позволит взглянуть на многие философские вопросы с разных точек зрения, сложить свое понимание и освободиться от религиозных догматов и фанатизма, основанных на вере в чьи-то слова. Человек должен если уж заблуждаться, то в результате своих собственных выводов, и найти истину должен так же самостоятельно, без слепой веры словам авторитета, как бы сладко и убедительно они не звучали.
ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ: Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Не только фанатизм и догматизм является причиной многих бед человечества, излишний материализм так же является источником страданий.
Проблема излишнего материализма в том, что, отвергая в себе духовное начало, человек ограничивает свою жизнь только стремлением к продолжению рода, приобретению материальных благ, комфорта, славы, или же вообще не имеет в жизни никакой цели и живет одним днем.
Такое мировоззрение опасно тем, что может сложить ошибочное представление, что раз жизнь одна и заканчивается со смертью физического тела, то и прожить ее надо так, чтобы получить как можно больше удовольствий. В результате легко может начаться потакание своим страстям и порокам, может возникнуть желание добиться своего даже ценой боли, и страданий окружающих.
В настоящее время имеется достаточно много доказательств того, что окружающая природа не ограничивается видимыми законами, есть еще что-то, что недоступно глазу человека и приборам ученых. Эти свидетельства, будучи с одной стороны невероятными с точки зрения естественных наук, а с другой - необъяснимыми с точки зрения случайного совпадения, являются косвенным доказательством, как скрытой природы вещей, так и духовного начала в человеке. К сожалению, не так много людей знает об этих удивительных фактах, нарушающих привычное представление о мире как о случайном сочетании атомных элементов, соответственно не многие и задумываются всерьез о духовной стороне жизни. Поэтому необычные явления надо делать доступными, чтобы о них узнали как можно больше людей.
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Кто такие теософы?
Теософия, как и любая другая религия, имеет своих последователей, которые называются теософами. Такое простое определение вполне понятно каждому, ведь именно таким образом отличают буддиста от христианина. Тот, кто является последователем учения Будды - буддист, тот, кто является последователем учения Иисуса Христа - христианин. Если же человек не верит «ни в Бога, ни в дьявола» и принимает точку зрения официальной науки, то такой человек является атеистом.
Здесь можно было бы остановиться, если бы теософия настаивала на своей исключительности, как поступают другие религии, но это не так. Связь между теософией и другими вероучениями достаточно крепка. Нет такой религии, в которой бы не присутствовала теософия, отзвуки теософии есть во всех религиях, в разной форме и в разных символах. Теперь можно снова задать вопрос: «Так кто такой теософ?». Получается, с одной стороны каждый теософ немного буддист, немного индуист, немного каббалист и так далее, а каждый последователь другой религии немного теософ?
Попробую рассмотреть этот вопрос иначе. Раз птицу видно по полету, а дерево по плодам, то наверняка теософы должны каким-то образом отличаться от других людей. Теософия учит добру, альтруизму и прочим положительным качествам, следовательно, может быть стоит называть теософами только тех людей, которые в достаточной степени развили в себе эти черты? Но тогда получается, что атеист и материалист, отрицающий все духовное, но, тем не менее, по своей природе, будучи достаточно чистым и бескорыстным, тоже должен именоваться теософом!? Однако, это невозможно, ведь материализм противоположен теософии, а, следовательно, метод определения по качествам не может быть применен в определении теософа.
Вряд ли кто-то назовет христианином того, кто жестоко обращается со своим ближним, так как, несмотря на то, что этот человек принимает учение Христа, он все же не следует ему. Или же, как назвать буддистом того, кто не практикует Дхарму, но принимает учение Будды? Человек не может видеть мотивы другого человека и поэтому судит о нем лишь по поступкам, тогда как именно мотивы и являются определяющим фактором. Поступки могут лгать, мотивы – никогда. Внешне поступок может быть добрым, но только мотив, с которым он совершается, даст ему точную и верную оценку.
Может ли пьяница рассуждать о вреде алкоголя, наркоман – о вреде наркотиков, лжесвидетель о пользе правды, вспыльчивый человек о важности смирения? Многие люди считают, что если человек начинает говорить о высоких идеалах, то он должен вначале соответствовать им. Но тогда получается, что говорить о положительных чертах характера может только тот, кто уже имеет их, то есть идеальный человек. К сожалению, среди обычных людей таких нет, значит ли это, что необходимо молчать об этом? Я считаю, что нет. Человек, рассуждающий о добродетелях, но сам при этом не пытающийся им следовать – лицемер и лжец. Но тот, кто пытается изменить свой характер, пусть он и не совсем успешен в этом стремлении, неважно, такой человек имеет полное право говорить о доброте и нравственности. Никто не сможет стать совершенным в тот же момент, когда это решение пришло ему в голову, так как для этого необходимы годы. Но так как истинные мотивы не видны, каждый должен сам себе дать оценку, а не оценивать других.
С этого места можно снова сделать попытку дать определение теософу, но для этого теперь еще попробуем понять, что общего между теософией и другими религиями, но уже в применении не к возникновению вселенной или законам, управляющих мирами, а к человеку. Все религии учат добру, чистоте мыслей, укрощению эгоизма и животных страстей, и так далее, в этом все религии и теософия сходятся, тогда как в своем воззрении на окружающий нас мир и управляющие им законы они могут расходиться. Следовательно, тот, кто стремится к воплощению в себе всех этих качеств – тот теософ! Неважно, к какой бы вере он ни принадлежал, лишь бы мотивы его были светлыми. Так же не имеет большого значения насколько он смог изменить себя в лучшую сторону, главное, что он искренне пытается это сделать.
Тот, кто выполняет 10 заповедей – христианин – теософ. Тот, кто соблюдает 6 добродетелей – буддист – теософ. Тот, кто принимает теософию и прилагает усилие, чтобы его духовная природа взяла верх над животной – тот просто теософ, впитывающий в себя из каждой религии только самое лучшее. Тот же, кто просто изучает книги по теософии или какой-либо другой религии, но не пытается применить это знание в жизни – просто ученый или же интересующийся, в зависимости от того насколько глубоко проходит его изучение предмета. Только практическое применение, и самое главное – мотивы, характеризуют человека.
Некоторым, может быть, покажется такое мое определение слишком смешанным, неточным, путанным, но давайте рассмотрим, а какие вообще причины побуждают человека выбрать ту или иную религию, или же стать атеистом. Я размышлял над этим вопросом, но так и не нашел ответа! Мне неизвестны эти причины, но единственное, что я смог сделать - вывести несколько факторов, которые оказывают на это определенное влияние, но никак не являются решающим. Эти факторы таковы: окружающее общество с его традициями и влиянием, собственные умственные возможности, способствующие обстоятельства и ситуации (карма). Есть более простые религии для понимания и более сложные, метафизические, но невозможно на основании этого делать вывод, что более интеллектуальный человек выберет более сложную религию, иногда бывает как раз таки наоборот.
Так же бывают случаи, когда человек рожден в верующей семье, и имеет много друзей и знакомых таких же религиозных убеждений, но либо сам вдруг начнет испытывать тягу к другой религии, либо в результате какого-либо события или знакомства с кем-то вдруг поменяет свои убеждения. Существует множество примеров, когда атеист становился глубоко верующим, и наоборот – глубоко верующий становится атеистом, противником любой веры.
Причины, толкающие людей к таким поступкам разные и их невозможно объяснить чем-то одним, общим для всех, каждый человек – уникальная индивидуальность, со своим прошлым, которое определяет его будущее. Следовательно, он должен будет пройти через некоторые неотвратимые этапы на своем жизненном пути. Возможно, вера в ту или иную религию и является этим этапом, и когда он закончится, то будет получен опыт, ситуация изменится и в этой жизни или в следующей, человек выберет другую религию, а возможно станет изучать теософию. Поэтому совершенно не важно, к какой религии человек принадлежит, главное, чтобы он старался изменить себя в лучшую сторону, развивал свою духовную сторону и искоренял эгоистическую. Тот, кто считает себя сейчас христианином или буддистом или же раввином и т.д. возможно, в скором времени поменяет свою точку зрения в пользу теософии. Главное, чтобы человек извлек из своего прошлого опыта только самое лучшее, полезное, пробуждающее его духовную природу.
Путеводная звезда есть у каждого, не зависимо от того верит ли в нее человек или нет, думает ли о ней или даже не вспоминает, она обязательно приведет вступившего на духовный путь «на другую сторону потока», но путь у каждого будет разный.
Теософия, как и любая другая религия, имеет своих последователей, которые называются теософами. Такое простое определение вполне понятно каждому, ведь именно таким образом отличают буддиста от христианина. Тот, кто является последователем учения Будды - буддист, тот, кто является последователем учения Иисуса Христа - христианин. Если же человек не верит «ни в Бога, ни в дьявола» и принимает точку зрения официальной науки, то такой человек является атеистом.
Здесь можно было бы остановиться, если бы теософия настаивала на своей исключительности, как поступают другие религии, но это не так. Связь между теософией и другими вероучениями достаточно крепка. Нет такой религии, в которой бы не присутствовала теософия, отзвуки теософии есть во всех религиях, в разной форме и в разных символах. Теперь можно снова задать вопрос: «Так кто такой теософ?». Получается, с одной стороны каждый теософ немного буддист, немного индуист, немного каббалист и так далее, а каждый последователь другой религии немного теософ?
Попробую рассмотреть этот вопрос иначе. Раз птицу видно по полету, а дерево по плодам, то наверняка теософы должны каким-то образом отличаться от других людей. Теософия учит добру, альтруизму и прочим положительным качествам, следовательно, может быть стоит называть теософами только тех людей, которые в достаточной степени развили в себе эти черты? Но тогда получается, что атеист и материалист, отрицающий все духовное, но, тем не менее, по своей природе, будучи достаточно чистым и бескорыстным, тоже должен именоваться теософом!? Однако, это невозможно, ведь материализм противоположен теософии, а, следовательно, метод определения по качествам не может быть применен в определении теософа.
Вряд ли кто-то назовет христианином того, кто жестоко обращается со своим ближним, так как, несмотря на то, что этот человек принимает учение Христа, он все же не следует ему. Или же, как назвать буддистом того, кто не практикует Дхарму, но принимает учение Будды? Человек не может видеть мотивы другого человека и поэтому судит о нем лишь по поступкам, тогда как именно мотивы и являются определяющим фактором. Поступки могут лгать, мотивы – никогда. Внешне поступок может быть добрым, но только мотив, с которым он совершается, даст ему точную и верную оценку.
Может ли пьяница рассуждать о вреде алкоголя, наркоман – о вреде наркотиков, лжесвидетель о пользе правды, вспыльчивый человек о важности смирения? Многие люди считают, что если человек начинает говорить о высоких идеалах, то он должен вначале соответствовать им. Но тогда получается, что говорить о положительных чертах характера может только тот, кто уже имеет их, то есть идеальный человек. К сожалению, среди обычных людей таких нет, значит ли это, что необходимо молчать об этом? Я считаю, что нет. Человек, рассуждающий о добродетелях, но сам при этом не пытающийся им следовать – лицемер и лжец. Но тот, кто пытается изменить свой характер, пусть он и не совсем успешен в этом стремлении, неважно, такой человек имеет полное право говорить о доброте и нравственности. Никто не сможет стать совершенным в тот же момент, когда это решение пришло ему в голову, так как для этого необходимы годы. Но так как истинные мотивы не видны, каждый должен сам себе дать оценку, а не оценивать других.
С этого места можно снова сделать попытку дать определение теософу, но для этого теперь еще попробуем понять, что общего между теософией и другими религиями, но уже в применении не к возникновению вселенной или законам, управляющих мирами, а к человеку. Все религии учат добру, чистоте мыслей, укрощению эгоизма и животных страстей, и так далее, в этом все религии и теософия сходятся, тогда как в своем воззрении на окружающий нас мир и управляющие им законы они могут расходиться. Следовательно, тот, кто стремится к воплощению в себе всех этих качеств – тот теософ! Неважно, к какой бы вере он ни принадлежал, лишь бы мотивы его были светлыми. Так же не имеет большого значения насколько он смог изменить себя в лучшую сторону, главное, что он искренне пытается это сделать.
Тот, кто выполняет 10 заповедей – христианин – теософ. Тот, кто соблюдает 6 добродетелей – буддист – теософ. Тот, кто принимает теософию и прилагает усилие, чтобы его духовная природа взяла верх над животной – тот просто теософ, впитывающий в себя из каждой религии только самое лучшее. Тот же, кто просто изучает книги по теософии или какой-либо другой религии, но не пытается применить это знание в жизни – просто ученый или же интересующийся, в зависимости от того насколько глубоко проходит его изучение предмета. Только практическое применение, и самое главное – мотивы, характеризуют человека.
Некоторым, может быть, покажется такое мое определение слишком смешанным, неточным, путанным, но давайте рассмотрим, а какие вообще причины побуждают человека выбрать ту или иную религию, или же стать атеистом. Я размышлял над этим вопросом, но так и не нашел ответа! Мне неизвестны эти причины, но единственное, что я смог сделать - вывести несколько факторов, которые оказывают на это определенное влияние, но никак не являются решающим. Эти факторы таковы: окружающее общество с его традициями и влиянием, собственные умственные возможности, способствующие обстоятельства и ситуации (карма). Есть более простые религии для понимания и более сложные, метафизические, но невозможно на основании этого делать вывод, что более интеллектуальный человек выберет более сложную религию, иногда бывает как раз таки наоборот.
Так же бывают случаи, когда человек рожден в верующей семье, и имеет много друзей и знакомых таких же религиозных убеждений, но либо сам вдруг начнет испытывать тягу к другой религии, либо в результате какого-либо события или знакомства с кем-то вдруг поменяет свои убеждения. Существует множество примеров, когда атеист становился глубоко верующим, и наоборот – глубоко верующий становится атеистом, противником любой веры.
Причины, толкающие людей к таким поступкам разные и их невозможно объяснить чем-то одним, общим для всех, каждый человек – уникальная индивидуальность, со своим прошлым, которое определяет его будущее. Следовательно, он должен будет пройти через некоторые неотвратимые этапы на своем жизненном пути. Возможно, вера в ту или иную религию и является этим этапом, и когда он закончится, то будет получен опыт, ситуация изменится и в этой жизни или в следующей, человек выберет другую религию, а возможно станет изучать теософию. Поэтому совершенно не важно, к какой религии человек принадлежит, главное, чтобы он старался изменить себя в лучшую сторону, развивал свою духовную сторону и искоренял эгоистическую. Тот, кто считает себя сейчас христианином или буддистом или же раввином и т.д. возможно, в скором времени поменяет свою точку зрения в пользу теософии. Главное, чтобы человек извлек из своего прошлого опыта только самое лучшее, полезное, пробуждающее его духовную природу.
Путеводная звезда есть у каждого, не зависимо от того верит ли в нее человек или нет, думает ли о ней или даже не вспоминает, она обязательно приведет вступившего на духовный путь «на другую сторону потока», но путь у каждого будет разный.
Нет религии выше Истины
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