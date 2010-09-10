Сообщение Rover » Сегодня, 13:19

Кто такие теософы?





Теософия, как и любая другая религия, имеет своих последователей, которые называются теософами. Такое простое определение вполне понятно каждому, ведь именно таким образом отличают буддиста от христианина. Тот, кто является последователем учения Будды - буддист, тот, кто является последователем учения Иисуса Христа - христианин. Если же человек не верит «ни в Бога, ни в дьявола» и принимает точку зрения официальной науки, то такой человек является атеистом.



Здесь можно было бы остановиться, если бы теософия настаивала на своей исключительности, как поступают другие религии, но это не так. Связь между теософией и другими вероучениями достаточно крепка. Нет такой религии, в которой бы не присутствовала теософия, отзвуки теософии есть во всех религиях, в разной форме и в разных символах. Теперь можно снова задать вопрос: «Так кто такой теософ?». Получается, с одной стороны каждый теософ немного буддист, немного индуист, немного каббалист и так далее, а каждый последователь другой религии немного теософ?



Попробую рассмотреть этот вопрос иначе. Раз птицу видно по полету, а дерево по плодам, то наверняка теософы должны каким-то образом отличаться от других людей. Теософия учит добру, альтруизму и прочим положительным качествам, следовательно, может быть стоит называть теософами только тех людей, которые в достаточной степени развили в себе эти черты? Но тогда получается, что атеист и материалист, отрицающий все духовное, но, тем не менее, по своей природе, будучи достаточно чистым и бескорыстным, тоже должен именоваться теософом!? Однако, это невозможно, ведь материализм противоположен теософии, а, следовательно, метод определения по качествам не может быть применен в определении теософа.



Вряд ли кто-то назовет христианином того, кто жестоко обращается со своим ближним, так как, несмотря на то, что этот человек принимает учение Христа, он все же не следует ему. Или же, как назвать буддистом того, кто не практикует Дхарму, но принимает учение Будды? Человек не может видеть мотивы другого человека и поэтому судит о нем лишь по поступкам, тогда как именно мотивы и являются определяющим фактором. Поступки могут лгать, мотивы – никогда. Внешне поступок может быть добрым, но только мотив, с которым он совершается, даст ему точную и верную оценку.



Может ли пьяница рассуждать о вреде алкоголя, наркоман – о вреде наркотиков, лжесвидетель о пользе правды, вспыльчивый человек о важности смирения? Многие люди считают, что если человек начинает говорить о высоких идеалах, то он должен вначале соответствовать им. Но тогда получается, что говорить о положительных чертах характера может только тот, кто уже имеет их, то есть идеальный человек. К сожалению, среди обычных людей таких нет, значит ли это, что необходимо молчать об этом? Я считаю, что нет. Человек, рассуждающий о добродетелях, но сам при этом не пытающийся им следовать – лицемер и лжец. Но тот, кто пытается изменить свой характер, пусть он и не совсем успешен в этом стремлении, неважно, такой человек имеет полное право говорить о доброте и нравственности. Никто не сможет стать совершенным в тот же момент, когда это решение пришло ему в голову, так как для этого необходимы годы. Но так как истинные мотивы не видны, каждый должен сам себе дать оценку, а не оценивать других.



С этого места можно снова сделать попытку дать определение теософу, но для этого теперь еще попробуем понять, что общего между теософией и другими религиями, но уже в применении не к возникновению вселенной или законам, управляющих мирами, а к человеку. Все религии учат добру, чистоте мыслей, укрощению эгоизма и животных страстей, и так далее, в этом все религии и теософия сходятся, тогда как в своем воззрении на окружающий нас мир и управляющие им законы они могут расходиться. Следовательно, тот, кто стремится к воплощению в себе всех этих качеств – тот теософ! Неважно, к какой бы вере он ни принадлежал, лишь бы мотивы его были светлыми. Так же не имеет большого значения насколько он смог изменить себя в лучшую сторону, главное, что он искренне пытается это сделать.



Тот, кто выполняет 10 заповедей – христианин – теософ. Тот, кто соблюдает 6 добродетелей – буддист – теософ. Тот, кто принимает теософию и прилагает усилие, чтобы его духовная природа взяла верх над животной – тот просто теософ, впитывающий в себя из каждой религии только самое лучшее. Тот же, кто просто изучает книги по теософии или какой-либо другой религии, но не пытается применить это знание в жизни – просто ученый или же интересующийся, в зависимости от того насколько глубоко проходит его изучение предмета. Только практическое применение, и самое главное – мотивы, характеризуют человека.



Некоторым, может быть, покажется такое мое определение слишком смешанным, неточным, путанным, но давайте рассмотрим, а какие вообще причины побуждают человека выбрать ту или иную религию, или же стать атеистом. Я размышлял над этим вопросом, но так и не нашел ответа! Мне неизвестны эти причины, но единственное, что я смог сделать - вывести несколько факторов, которые оказывают на это определенное влияние, но никак не являются решающим. Эти факторы таковы: окружающее общество с его традициями и влиянием, собственные умственные возможности, способствующие обстоятельства и ситуации (карма). Есть более простые религии для понимания и более сложные, метафизические, но невозможно на основании этого делать вывод, что более интеллектуальный человек выберет более сложную религию, иногда бывает как раз таки наоборот.

Так же бывают случаи, когда человек рожден в верующей семье, и имеет много друзей и знакомых таких же религиозных убеждений, но либо сам вдруг начнет испытывать тягу к другой религии, либо в результате какого-либо события или знакомства с кем-то вдруг поменяет свои убеждения. Существует множество примеров, когда атеист становился глубоко верующим, и наоборот – глубоко верующий становится атеистом, противником любой веры.



Причины, толкающие людей к таким поступкам разные и их невозможно объяснить чем-то одним, общим для всех, каждый человек – уникальная индивидуальность, со своим прошлым, которое определяет его будущее. Следовательно, он должен будет пройти через некоторые неотвратимые этапы на своем жизненном пути. Возможно, вера в ту или иную религию и является этим этапом, и когда он закончится, то будет получен опыт, ситуация изменится и в этой жизни или в следующей, человек выберет другую религию, а возможно станет изучать теософию. Поэтому совершенно не важно, к какой религии человек принадлежит, главное, чтобы он старался изменить себя в лучшую сторону, развивал свою духовную сторону и искоренял эгоистическую. Тот, кто считает себя сейчас христианином или буддистом или же раввином и т.д. возможно, в скором времени поменяет свою точку зрения в пользу теософии. Главное, чтобы человек извлек из своего прошлого опыта только самое лучшее, полезное, пробуждающее его духовную природу.



Путеводная звезда есть у каждого, не зависимо от того верит ли в нее человек или нет, думает ли о ней или даже не вспоминает, она обязательно приведет вступившего на духовный путь «на другую сторону потока», но путь у каждого будет разный.