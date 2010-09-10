Теософия
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Теософия
Теосо́фия (др.-греч. θεοσοφία) — божественная мудрость, и в этом широком смысле — религиозная мудрость, мистическое богопознание, существовавшее уже в глубокой древности.
Термин «Теософия» относится ко второму веку н. э., когда его стали употреблять неоплатоники: Аммоний Саккас и его ученики, создавшие философскую систему, главной целью которой было примирить все религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики, основанной на вечных истинах.
Фундаментальное и всестороннее изложение теософия получила в трудах Е.П.Блаватской. Исследуя исторические формы религии, теософия стремится объединить различные вероисповедания через тождественность эзотерического смысла всех религиозных символов, а так же теософия стремиться доказать, что Природа не есть „случайное сочетание атомов", и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; показать, что скрытая сторона Природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. В теософии отрицается существование антропоморфного бога-творца и утверждается вера в Универсальный Божественный Принцип — Абсолют, вера в то, что Вселенная разворачивается сама, из своей собственной Сущности, не будучи сотворенной. Блаватская называла себя не творцом системы, а лишь проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.
Теософское общество было основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке нашей соотечественницей Е. П. Блаватской, американским полковником Г. С. Олкоттом и молодым ирландским адвокатом У.К. Джаджем. В 1878 году Е.П. Блаватская вместе с Г.С Олкоттом отплывают в Индию, где активно занимаются распространением идей Теософии, оставив У.К. Джаджа контролировать работу Теософического Общества в Нью-Йорке.
В 1882 году в Адьяре, предместье Мадраса, Блаватская и Олькотт создают штаб-квартиру, которая сущствует по настоящее время и является центром Международного Теософического Общества.
В настоящее время Теософические Общества, в своей совокупности, имеют отделения более чем в 70 странах мира. В них входят люди разных рас, разных вероисповеданий и работающих в различных областях человеческой деятельности. Их связывает то, что они разделяют цели Теософского общества и в меру своих сил искренне стремятся к созданию гармонии и взаимопонимания между людьми. Их ибъединяет желание изучать истину и делиться знаниями с другими.
Три основные цели Теософского общества:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Теософия не ограничивает деятельность своих членов рамками какой-либо фиксированной доктрины. Именно поэтому от каждого теософа не требуется отказываться от своих религиозных, научных и иных убеждений, если только они не противоречат объявленным целям Теософского общества.
Одной из основных задач, стоящих перед Теософией является — примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на вечных истинах. Отсюда и девиз, принятый Теософическим Обществом — "Нет религии выше истины".
Членом теософического общества может стать каждый, не зависимо от того какую религию он исповедывает или даже быть атеистом, главное чтобы он симпатизировал трем основным целям теософического общества и был готов выполнять по меньшей мере одну из них.
Общество — филантропическая и научная организация для распространения идеи братства в практическом, а не теоретическом плане.
Но для того, чтобы стать теософом необязательно вступать в общество. Стать теософом - просто. Каждый человек, обладающий склонностью к метафизике; ведущий чистую, бескорыстную жизнь и предпочитающий оказывать помощь своему ближнему, нежели получать ее самому; всегда готовый пожертвовать своим собственным удовольствием ради других; и любящий Истину, Добро и Мудрость самих по себе, а не за те выводы, которые они могут ему принести , - теософ.
Термин «Теософия» относится ко второму веку н. э., когда его стали употреблять неоплатоники: Аммоний Саккас и его ученики, создавшие философскую систему, главной целью которой было примирить все религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики, основанной на вечных истинах.
Фундаментальное и всестороннее изложение теософия получила в трудах Е.П.Блаватской. Исследуя исторические формы религии, теософия стремится объединить различные вероисповедания через тождественность эзотерического смысла всех религиозных символов, а так же теософия стремиться доказать, что Природа не есть „случайное сочетание атомов", и указать человеку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; показать, что скрытая сторона Природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. В теософии отрицается существование антропоморфного бога-творца и утверждается вера в Универсальный Божественный Принцип — Абсолют, вера в то, что Вселенная разворачивается сама, из своей собственной Сущности, не будучи сотворенной. Блаватская называла себя не творцом системы, а лишь проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.
Теософское общество было основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке нашей соотечественницей Е. П. Блаватской, американским полковником Г. С. Олкоттом и молодым ирландским адвокатом У.К. Джаджем. В 1878 году Е.П. Блаватская вместе с Г.С Олкоттом отплывают в Индию, где активно занимаются распространением идей Теософии, оставив У.К. Джаджа контролировать работу Теософического Общества в Нью-Йорке.
В 1882 году в Адьяре, предместье Мадраса, Блаватская и Олькотт создают штаб-квартиру, которая сущствует по настоящее время и является центром Международного Теософического Общества.
В настоящее время Теософические Общества, в своей совокупности, имеют отделения более чем в 70 странах мира. В них входят люди разных рас, разных вероисповеданий и работающих в различных областях человеческой деятельности. Их связывает то, что они разделяют цели Теософского общества и в меру своих сил искренне стремятся к созданию гармонии и взаимопонимания между людьми. Их ибъединяет желание изучать истину и делиться знаниями с другими.
Три основные цели Теософского общества:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Теософия не ограничивает деятельность своих членов рамками какой-либо фиксированной доктрины. Именно поэтому от каждого теософа не требуется отказываться от своих религиозных, научных и иных убеждений, если только они не противоречат объявленным целям Теософского общества.
Одной из основных задач, стоящих перед Теософией является — примирение всех религий, сект и наций общей системой этики, основанной на вечных истинах. Отсюда и девиз, принятый Теософическим Обществом — "Нет религии выше истины".
Членом теософического общества может стать каждый, не зависимо от того какую религию он исповедывает или даже быть атеистом, главное чтобы он симпатизировал трем основным целям теософического общества и был готов выполнять по меньшей мере одну из них.
Общество — филантропическая и научная организация для распространения идеи братства в практическом, а не теоретическом плане.
Но для того, чтобы стать теософом необязательно вступать в общество. Стать теософом - просто. Каждый человек, обладающий склонностью к метафизике; ведущий чистую, бескорыстную жизнь и предпочитающий оказывать помощь своему ближнему, нежели получать ее самому; всегда готовый пожертвовать своим собственным удовольствием ради других; и любящий Истину, Добро и Мудрость самих по себе, а не за те выводы, которые они могут ему принести , - теософ.
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Цели Теософического Общества.
Перед теософией стоит несколько целей, но:
Преследуя благородную задачу - уменьшить страдания человечества, были установлены три основные цели теософского общества. Они суть следующее:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи;
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки;
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Эти три цели взаимосвязаны, одна дополняет другую. Всемирное человеческое братство без различия вероисповедания невозможно воплотить если не будет показан единый источник всех религий, путем тщательного и беспристрастного анализа истории развития всех религий. Без исследования и объяснения скрытых в человеке и природе сил, никакое убеждение в истинности духовного начала человека и мира не будет иметь должного значения в глазах скептиков, число которых в наш век высоких технологий очень велико. Поэтому каждая из трех целей стоящих перед теософским обществом ценна, но только вместе они способны изменить наш мир к лучшему.
ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ: Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
Самая важная и самая прекрасная цель, которую только можно вообразить. Ее осуществление могло бы принести огромную пользу всему человечеству, избавив от страданий и горя, но, к сожалению, это будет возможно, только если духовное и нравственное развитие человечества совершит огромный скачок по сравнению с нынешним состоянием. Поэтому столько слов недоверия было произнесено относительно этой цели, ее называли неосуществимой, утопичной, хотя все прекрасно понимают, что Братство Человечества – это единственный путь к мирной и счастливой жизни наполненной гармонией. Упреки и недопонимание возникают из-за того, что образ современного среднего человека не соответствует тому идеалу, который необходим для воплощения этой цели и в относительно недалеком будущем не представляется возможным кардинальным образом его изменить. Но что можно сказать о далеком будущем? Было время, когда человек не обладал разумом и, возможно, идея о том, что когда-нибудь человечество станет разумным и сможет запустить корабли в открытый космос тоже кому-то казалась глупой. Но прошли тысячелетия и мы имеем довольно развитую цивилизацию в техногенном плане. Что же мешает теперь человечеству достичь такого же высокого развития в духовном плане? От нас зависит то, насколько быстро наступит этот золотой век человечества. Мы можем как ускорить его приближение, так и замедлить.
Наше поколение не сможет стать свидетелями даже начала зари «золотого века», это удел далеких потомков. Но кто же будут этими потомками как не мы сами, в будущих воплощениях?
Надо понимать, что братство невозможно создать никакими искусственными способами и методами, оно должно образоваться естественным образом, для этого достаточно устранить то, что мешает этому, а именно – эгоизм.
Эта цель не случайно стоит в списке на первом месте, она является самой важной их трех, остальные две способствуют ей и являются вспомогательными.
ВТОРАЯ ЦЕЛЬ: Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
Теософию невозможно понять, не зная основ других религий, так как многие термины заимствованы из них, хотя некоторые и имеют особый смысл. Кроме того, теософия ставит перед собой задачу показать, что некогда существовала одна религия, отзвуки которой ныне находимы во всех религиозных воззрениях, но ни одна из религий, как бы не настаивала она на своей исключительности, более не владеет полностью всеми ключами от Истины.
Знание основных религиозных учений поможет расширить кругозор, и, как следствие, не только стать более опытным мореплавателем в океане жизни, но так же позволит взглянуть на многие философские вопросы с разных точек зрения, сложить свое понимание и освободиться от религиозных догматов и фанатизма, основанных на вере в чьи-то слова. Человек должен если уж заблуждаться, то в результате своих собственных выводов, и найти истину должен так же самостоятельно, без слепой веры словам авторитета, как бы сладко и убедительно они не звучали.
ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ: Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Не только фанатизм и догматизм является причиной многих бед человечества, излишний материализм так же является источником страданий.
Проблема излишнего материализма в том, что, отвергая в себе духовное начало, человек ограничивает свою жизнь только стремлением к продолжению рода, приобретению материальных благ, комфорта, славы, или же вообще не имеет в жизни никакой цели и живет одним днем.
Такое мировоззрение опасно тем, что может сложить ошибочное представление, что раз жизнь одна и заканчивается со смертью физического тела, то и прожить ее надо так, чтобы получить как можно больше удовольствий. В результате легко может начаться потакание своим страстям и порокам, может возникнуть желание добиться своего даже ценой боли, и страданий окружающих.
В настоящее время имеется достаточно много доказательств того, что окружающая природа не ограничивается видимыми законами, есть еще что-то, что недоступно глазу человека и приборам ученых. Эти свидетельства, будучи с одной стороны невероятными с точки зрения естественных наук, а с другой - необъяснимыми с точки зрения случайного совпадения, являются косвенным доказательством, как скрытой природы вещей, так и духовного начала в человеке. К сожалению, не так много людей знает об этих удивительных фактах, нарушающих привычное представление о мире как о случайном сочетании атомных элементов, соответственно не многие и задумываются всерьез о духовной стороне жизни. Поэтому необычные явления надо делать доступными, чтобы о них узнали как можно больше людей.
Перед теософией стоит несколько целей, но:
"самые важные — те, что могут привести к облегчению человеческих страданий любого рода — как физических, так и нравственных. И мы считаем, последнее гораздо важнее. Теософия должна внушать этику; она должна очищать душу, ибо это принесет облегчение и физическому телу, болезни которого, за исключением несчастных случаев, являются лишь следствиями".
Преследуя благородную задачу - уменьшить страдания человечества, были установлены три основные цели теософского общества. Они суть следующее:
1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи;
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки;
3. Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Эти три цели взаимосвязаны, одна дополняет другую. Всемирное человеческое братство без различия вероисповедания невозможно воплотить если не будет показан единый источник всех религий, путем тщательного и беспристрастного анализа истории развития всех религий. Без исследования и объяснения скрытых в человеке и природе сил, никакое убеждение в истинности духовного начала человека и мира не будет иметь должного значения в глазах скептиков, число которых в наш век высоких технологий очень велико. Поэтому каждая из трех целей стоящих перед теософским обществом ценна, но только вместе они способны изменить наш мир к лучшему.
ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ: Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
Самая важная и самая прекрасная цель, которую только можно вообразить. Ее осуществление могло бы принести огромную пользу всему человечеству, избавив от страданий и горя, но, к сожалению, это будет возможно, только если духовное и нравственное развитие человечества совершит огромный скачок по сравнению с нынешним состоянием. Поэтому столько слов недоверия было произнесено относительно этой цели, ее называли неосуществимой, утопичной, хотя все прекрасно понимают, что Братство Человечества – это единственный путь к мирной и счастливой жизни наполненной гармонией. Упреки и недопонимание возникают из-за того, что образ современного среднего человека не соответствует тому идеалу, который необходим для воплощения этой цели и в относительно недалеком будущем не представляется возможным кардинальным образом его изменить. Но что можно сказать о далеком будущем? Было время, когда человек не обладал разумом и, возможно, идея о том, что когда-нибудь человечество станет разумным и сможет запустить корабли в открытый космос тоже кому-то казалась глупой. Но прошли тысячелетия и мы имеем довольно развитую цивилизацию в техногенном плане. Что же мешает теперь человечеству достичь такого же высокого развития в духовном плане? От нас зависит то, насколько быстро наступит этот золотой век человечества. Мы можем как ускорить его приближение, так и замедлить.
Наше поколение не сможет стать свидетелями даже начала зари «золотого века», это удел далеких потомков. Но кто же будут этими потомками как не мы сами, в будущих воплощениях?
Надо понимать, что братство невозможно создать никакими искусственными способами и методами, оно должно образоваться естественным образом, для этого достаточно устранить то, что мешает этому, а именно – эгоизм.
Эта цель не случайно стоит в списке на первом месте, она является самой важной их трех, остальные две способствуют ей и являются вспомогательными.
ВТОРАЯ ЦЕЛЬ: Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
Теософию невозможно понять, не зная основ других религий, так как многие термины заимствованы из них, хотя некоторые и имеют особый смысл. Кроме того, теософия ставит перед собой задачу показать, что некогда существовала одна религия, отзвуки которой ныне находимы во всех религиозных воззрениях, но ни одна из религий, как бы не настаивала она на своей исключительности, более не владеет полностью всеми ключами от Истины.
Знание основных религиозных учений поможет расширить кругозор, и, как следствие, не только стать более опытным мореплавателем в океане жизни, но так же позволит взглянуть на многие философские вопросы с разных точек зрения, сложить свое понимание и освободиться от религиозных догматов и фанатизма, основанных на вере в чьи-то слова. Человек должен если уж заблуждаться, то в результате своих собственных выводов, и найти истину должен так же самостоятельно, без слепой веры словам авторитета, как бы сладко и убедительно они не звучали.
ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ: Исследование необъясненных законов природы и сил, скрытых в человеке.
Не только фанатизм и догматизм является причиной многих бед человечества, излишний материализм так же является источником страданий.
Проблема излишнего материализма в том, что, отвергая в себе духовное начало, человек ограничивает свою жизнь только стремлением к продолжению рода, приобретению материальных благ, комфорта, славы, или же вообще не имеет в жизни никакой цели и живет одним днем.
Такое мировоззрение опасно тем, что может сложить ошибочное представление, что раз жизнь одна и заканчивается со смертью физического тела, то и прожить ее надо так, чтобы получить как можно больше удовольствий. В результате легко может начаться потакание своим страстям и порокам, может возникнуть желание добиться своего даже ценой боли, и страданий окружающих.
В настоящее время имеется достаточно много доказательств того, что окружающая природа не ограничивается видимыми законами, есть еще что-то, что недоступно глазу человека и приборам ученых. Эти свидетельства, будучи с одной стороны невероятными с точки зрения естественных наук, а с другой - необъяснимыми с точки зрения случайного совпадения, являются косвенным доказательством, как скрытой природы вещей, так и духовного начала в человеке. К сожалению, не так много людей знает об этих удивительных фактах, нарушающих привычное представление о мире как о случайном сочетании атомных элементов, соответственно не многие и задумываются всерьез о духовной стороне жизни. Поэтому необычные явления надо делать доступными, чтобы о них узнали как можно больше людей.
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Кто такие теософы?
Теософия, как и любая другая религия, имеет своих последователей, которые называются теософами. Такое простое определение вполне понятно каждому, ведь именно таким образом отличают буддиста от христианина. Тот, кто является последователем учения Будды - буддист, тот, кто является последователем учения Иисуса Христа - христианин. Если же человек не верит «ни в Бога, ни в дьявола» и принимает точку зрения официальной науки, то такой человек является атеистом.
Здесь можно было бы остановиться, если бы теософия настаивала на своей исключительности, как поступают другие религии, но это не так. Связь между теософией и другими вероучениями достаточно крепка. Нет такой религии, в которой бы не присутствовала теософия, отзвуки теософии есть во всех религиях, в разной форме и в разных символах. Теперь можно снова задать вопрос: «Так кто такой теософ?». Получается, с одной стороны каждый теософ немного буддист, немного индуист, немного каббалист и так далее, а каждый последователь другой религии немного теософ?
Попробую рассмотреть этот вопрос иначе. Раз птицу видно по полету, а дерево по плодам, то наверняка теософы должны каким-то образом отличаться от других людей. Теософия учит добру, альтруизму и прочим положительным качествам, следовательно, может быть стоит называть теософами только тех людей, которые в достаточной степени развили в себе эти черты? Но тогда получается, что атеист и материалист, отрицающий все духовное, но, тем не менее, по своей природе, будучи достаточно чистым и бескорыстным, тоже должен именоваться теософом!? Однако, это невозможно, ведь материализм противоположен теософии, а, следовательно, метод определения по качествам не может быть применен в определении теософа.
Вряд ли кто-то назовет христианином того, кто жестоко обращается со своим ближним, так как, несмотря на то, что этот человек принимает учение Христа, он все же не следует ему. Или же, как назвать буддистом того, кто не практикует Дхарму, но принимает учение Будды? Человек не может видеть мотивы другого человека и поэтому судит о нем лишь по поступкам, тогда как именно мотивы и являются определяющим фактором. Поступки могут лгать, мотивы – никогда. Внешне поступок может быть добрым, но только мотив, с которым он совершается, даст ему точную и верную оценку.
Может ли пьяница рассуждать о вреде алкоголя, наркоман – о вреде наркотиков, лжесвидетель о пользе правды, вспыльчивый человек о важности смирения? Многие люди считают, что если человек начинает говорить о высоких идеалах, то он должен вначале соответствовать им. Но тогда получается, что говорить о положительных чертах характера может только тот, кто уже имеет их, то есть идеальный человек. К сожалению, среди обычных людей таких нет, значит ли это, что необходимо молчать об этом? Я считаю, что нет. Человек, рассуждающий о добродетелях, но сам при этом не пытающийся им следовать – лицемер и лжец. Но тот, кто пытается изменить свой характер, пусть он и не совсем успешен в этом стремлении, неважно, такой человек имеет полное право говорить о доброте и нравственности. Никто не сможет стать совершенным в тот же момент, когда это решение пришло ему в голову, так как для этого необходимы годы. Но так как истинные мотивы не видны, каждый должен сам себе дать оценку, а не оценивать других.
С этого места можно снова сделать попытку дать определение теософу, но для этого теперь еще попробуем понять, что общего между теософией и другими религиями, но уже в применении не к возникновению вселенной или законам, управляющих мирами, а к человеку. Все религии учат добру, чистоте мыслей, укрощению эгоизма и животных страстей, и так далее, в этом все религии и теософия сходятся, тогда как в своем воззрении на окружающий нас мир и управляющие им законы они могут расходиться. Следовательно, тот, кто стремится к воплощению в себе всех этих качеств – тот теософ! Неважно, к какой бы вере он ни принадлежал, лишь бы мотивы его были светлыми. Так же не имеет большого значения насколько он смог изменить себя в лучшую сторону, главное, что он искренне пытается это сделать.
Тот, кто выполняет 10 заповедей – христианин – теософ. Тот, кто соблюдает 6 добродетелей – буддист – теософ. Тот, кто принимает теософию и прилагает усилие, чтобы его духовная природа взяла верх над животной – тот просто теософ, впитывающий в себя из каждой религии только самое лучшее. Тот же, кто просто изучает книги по теософии или какой-либо другой религии, но не пытается применить это знание в жизни – просто ученый или же интересующийся, в зависимости от того насколько глубоко проходит его изучение предмета. Только практическое применение, и самое главное – мотивы, характеризуют человека.
Некоторым, может быть, покажется такое мое определение слишком смешанным, неточным, путанным, но давайте рассмотрим, а какие вообще причины побуждают человека выбрать ту или иную религию, или же стать атеистом. Я размышлял над этим вопросом, но так и не нашел ответа! Мне неизвестны эти причины, но единственное, что я смог сделать - вывести несколько факторов, которые оказывают на это определенное влияние, но никак не являются решающим. Эти факторы таковы: окружающее общество с его традициями и влиянием, собственные умственные возможности, способствующие обстоятельства и ситуации (карма). Есть более простые религии для понимания и более сложные, метафизические, но невозможно на основании этого делать вывод, что более интеллектуальный человек выберет более сложную религию, иногда бывает как раз таки наоборот.
Так же бывают случаи, когда человек рожден в верующей семье, и имеет много друзей и знакомых таких же религиозных убеждений, но либо сам вдруг начнет испытывать тягу к другой религии, либо в результате какого-либо события или знакомства с кем-то вдруг поменяет свои убеждения. Существует множество примеров, когда атеист становился глубоко верующим, и наоборот – глубоко верующий становится атеистом, противником любой веры.
Причины, толкающие людей к таким поступкам разные и их невозможно объяснить чем-то одним, общим для всех, каждый человек – уникальная индивидуальность, со своим прошлым, которое определяет его будущее. Следовательно, он должен будет пройти через некоторые неотвратимые этапы на своем жизненном пути. Возможно, вера в ту или иную религию и является этим этапом, и когда он закончится, то будет получен опыт, ситуация изменится и в этой жизни или в следующей, человек выберет другую религию, а возможно станет изучать теософию. Поэтому совершенно не важно, к какой религии человек принадлежит, главное, чтобы он старался изменить себя в лучшую сторону, развивал свою духовную сторону и искоренял эгоистическую. Тот, кто считает себя сейчас христианином или буддистом или же раввином и т.д. возможно, в скором времени поменяет свою точку зрения в пользу теософии. Главное, чтобы человек извлек из своего прошлого опыта только самое лучшее, полезное, пробуждающее его духовную природу.
Путеводная звезда есть у каждого, не зависимо от того верит ли в нее человек или нет, думает ли о ней или даже не вспоминает, она обязательно приведет вступившего на духовный путь «на другую сторону потока», но путь у каждого будет разный.
Теософия, как и любая другая религия, имеет своих последователей, которые называются теософами. Такое простое определение вполне понятно каждому, ведь именно таким образом отличают буддиста от христианина. Тот, кто является последователем учения Будды - буддист, тот, кто является последователем учения Иисуса Христа - христианин. Если же человек не верит «ни в Бога, ни в дьявола» и принимает точку зрения официальной науки, то такой человек является атеистом.
Здесь можно было бы остановиться, если бы теософия настаивала на своей исключительности, как поступают другие религии, но это не так. Связь между теософией и другими вероучениями достаточно крепка. Нет такой религии, в которой бы не присутствовала теософия, отзвуки теософии есть во всех религиях, в разной форме и в разных символах. Теперь можно снова задать вопрос: «Так кто такой теософ?». Получается, с одной стороны каждый теософ немного буддист, немного индуист, немного каббалист и так далее, а каждый последователь другой религии немного теософ?
Попробую рассмотреть этот вопрос иначе. Раз птицу видно по полету, а дерево по плодам, то наверняка теософы должны каким-то образом отличаться от других людей. Теософия учит добру, альтруизму и прочим положительным качествам, следовательно, может быть стоит называть теософами только тех людей, которые в достаточной степени развили в себе эти черты? Но тогда получается, что атеист и материалист, отрицающий все духовное, но, тем не менее, по своей природе, будучи достаточно чистым и бескорыстным, тоже должен именоваться теософом!? Однако, это невозможно, ведь материализм противоположен теософии, а, следовательно, метод определения по качествам не может быть применен в определении теософа.
Вряд ли кто-то назовет христианином того, кто жестоко обращается со своим ближним, так как, несмотря на то, что этот человек принимает учение Христа, он все же не следует ему. Или же, как назвать буддистом того, кто не практикует Дхарму, но принимает учение Будды? Человек не может видеть мотивы другого человека и поэтому судит о нем лишь по поступкам, тогда как именно мотивы и являются определяющим фактором. Поступки могут лгать, мотивы – никогда. Внешне поступок может быть добрым, но только мотив, с которым он совершается, даст ему точную и верную оценку.
Может ли пьяница рассуждать о вреде алкоголя, наркоман – о вреде наркотиков, лжесвидетель о пользе правды, вспыльчивый человек о важности смирения? Многие люди считают, что если человек начинает говорить о высоких идеалах, то он должен вначале соответствовать им. Но тогда получается, что говорить о положительных чертах характера может только тот, кто уже имеет их, то есть идеальный человек. К сожалению, среди обычных людей таких нет, значит ли это, что необходимо молчать об этом? Я считаю, что нет. Человек, рассуждающий о добродетелях, но сам при этом не пытающийся им следовать – лицемер и лжец. Но тот, кто пытается изменить свой характер, пусть он и не совсем успешен в этом стремлении, неважно, такой человек имеет полное право говорить о доброте и нравственности. Никто не сможет стать совершенным в тот же момент, когда это решение пришло ему в голову, так как для этого необходимы годы. Но так как истинные мотивы не видны, каждый должен сам себе дать оценку, а не оценивать других.
С этого места можно снова сделать попытку дать определение теософу, но для этого теперь еще попробуем понять, что общего между теософией и другими религиями, но уже в применении не к возникновению вселенной или законам, управляющих мирами, а к человеку. Все религии учат добру, чистоте мыслей, укрощению эгоизма и животных страстей, и так далее, в этом все религии и теософия сходятся, тогда как в своем воззрении на окружающий нас мир и управляющие им законы они могут расходиться. Следовательно, тот, кто стремится к воплощению в себе всех этих качеств – тот теософ! Неважно, к какой бы вере он ни принадлежал, лишь бы мотивы его были светлыми. Так же не имеет большого значения насколько он смог изменить себя в лучшую сторону, главное, что он искренне пытается это сделать.
Тот, кто выполняет 10 заповедей – христианин – теософ. Тот, кто соблюдает 6 добродетелей – буддист – теософ. Тот, кто принимает теософию и прилагает усилие, чтобы его духовная природа взяла верх над животной – тот просто теософ, впитывающий в себя из каждой религии только самое лучшее. Тот же, кто просто изучает книги по теософии или какой-либо другой религии, но не пытается применить это знание в жизни – просто ученый или же интересующийся, в зависимости от того насколько глубоко проходит его изучение предмета. Только практическое применение, и самое главное – мотивы, характеризуют человека.
Некоторым, может быть, покажется такое мое определение слишком смешанным, неточным, путанным, но давайте рассмотрим, а какие вообще причины побуждают человека выбрать ту или иную религию, или же стать атеистом. Я размышлял над этим вопросом, но так и не нашел ответа! Мне неизвестны эти причины, но единственное, что я смог сделать - вывести несколько факторов, которые оказывают на это определенное влияние, но никак не являются решающим. Эти факторы таковы: окружающее общество с его традициями и влиянием, собственные умственные возможности, способствующие обстоятельства и ситуации (карма). Есть более простые религии для понимания и более сложные, метафизические, но невозможно на основании этого делать вывод, что более интеллектуальный человек выберет более сложную религию, иногда бывает как раз таки наоборот.
Так же бывают случаи, когда человек рожден в верующей семье, и имеет много друзей и знакомых таких же религиозных убеждений, но либо сам вдруг начнет испытывать тягу к другой религии, либо в результате какого-либо события или знакомства с кем-то вдруг поменяет свои убеждения. Существует множество примеров, когда атеист становился глубоко верующим, и наоборот – глубоко верующий становится атеистом, противником любой веры.
Причины, толкающие людей к таким поступкам разные и их невозможно объяснить чем-то одним, общим для всех, каждый человек – уникальная индивидуальность, со своим прошлым, которое определяет его будущее. Следовательно, он должен будет пройти через некоторые неотвратимые этапы на своем жизненном пути. Возможно, вера в ту или иную религию и является этим этапом, и когда он закончится, то будет получен опыт, ситуация изменится и в этой жизни или в следующей, человек выберет другую религию, а возможно станет изучать теософию. Поэтому совершенно не важно, к какой религии человек принадлежит, главное, чтобы он старался изменить себя в лучшую сторону, развивал свою духовную сторону и искоренял эгоистическую. Тот, кто считает себя сейчас христианином или буддистом или же раввином и т.д. возможно, в скором времени поменяет свою точку зрения в пользу теософии. Главное, чтобы человек извлек из своего прошлого опыта только самое лучшее, полезное, пробуждающее его духовную природу.
Путеводная звезда есть у каждого, не зависимо от того верит ли в нее человек или нет, думает ли о ней или даже не вспоминает, она обязательно приведет вступившего на духовный путь «на другую сторону потока», но путь у каждого будет разный.
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Кто такие Махатмы.
Спрашивающий. Кто же они — те, кого вы зовете вашими "Учителями"? Одни говорят, что они — "духи" или ещё какие-то сверхъестественные существа, в то время как другие называют их "мифом".
Теософ. Они ни то и ни другое. Однажды я слышала, как один профан рассказывал другому, будто они — нечто вроде русалок мужского рода. Но если вы слушаете, что говорят люди, вы никогда не получите о них верного представления. Прежде всего это живые люди, как и все мы, рождённые и, как все прочие смертные, обреченные на смерть.
Спрашивающий. Да, но ходят слухи, что некоторым из них по тысяче лет. Это правда?
Теософ. Это такая же правда, как и чудесный рост волос на голове мередитовского Шагпата. И сколько бы теософы ни пытались их сбрить, из этого ничего не выходит, как и в том романе. Чем больше мы отрицаем эти выдумки, тем более абсурдными они становятся. Я слышала о Мафусаиле, который дожил до 969 лет; но, поскольку меня никто не заставлял в это поверить, я просто посмеялась над таким утверждением, за что впоследствии многие считали меня богохульствующей еретичкой.
Спрашивающий. Но если серьёзно, превышает ли их возраст обычную продолжительность жизни?
Теософ. А что вы называете "обычной продолжительностью"? Помнится, в журнале "Ланцет" я прочла как-то об одном мексиканце, которому было почти 190 лет, но я никогда не слышала, чтобы хоть один смертный — будь то мирянин или адепт — прожил хотя бы половину жизненного срока, приписываемого Мафусаилу. Возраст некоторых адептов и вправду значительно превышает тот срок, который вы назвали бы "обычной продолжительностью жизни"; но всё же ничего чудесного в этом нет, и очень немногие из них заботятся о долгожительстве.
Спрашивающий. Но что на самом деле означает слово "махатма"?
Теософ. Просто "великая душа" — великая по своей нравственной высоте и своему интеллектуальному развитию. Если уж титул "великого" присваивают пьянице-вояке вроде Александра Македонского, то почему бы и нам не называть "великими" тех, чьи победы над тайнами природы куда величественнее всех, когда-либо одержанных Александром на поле битвы? Кроме того, слово это индийское и очень древнее.
Спрашивающий. А почему вы называете их "Учителями"?
Теософ. Потому что они учат нас, а также потому, что от них мы получили все истины теософии, как бы неадекватно одни из нас ни выражали их, а другие — ни понимали. Эти посвящённые, как мы их называем — люди великого знания и ещё более великой святости. Они не аскеты в обычном смысле этого слова, хотя, конечно, и остаются в стороне от суеты и раздоров вашего западного мира.
Спрашивающий. Но не эгоистична ли такая самоизоляция?
Теософ. В чём же тут эгоизм? Разве судьба Теософического Общества не является достаточно убедительным доказательством того, что мир не готов ни признать их, ни извлечь какую-то пользу из их учения? Много ли пользы было бы в том, чтобы, к примеру, профессор Кларк Максвелл учил малышей таблице умножения? Кроме того, махатмы уединяются лишь от Запада. В своей стране они свободно расхаживают повсюду, как и все остальные люди.
Спрашивающий. Приписываете ли вы им какие-то сверхъестественные способности?
Теософ. Как я уже сказала вам, мы не верим ни во что сверхъестественное. Если бы Эдисон жил двести лет назад и тогда изобрёл свой фонограф, то его скорее всего сожгли бы вместе с его изобретением, приписав всё козням дьявола. Силы, которыми пользуются махатмы — просто результат развития тех возможностей, которые скрыты в каждом человеке, и существование которых начинает уже признавать даже официальная наука.
Спрашивающий. Правда ли, будто эти люди вдохновляют некоторых ваших авторов и будто многие, если не все, теософические труды написаны под их диктовку?
Теософ. Некоторые — да. Есть высказывания, продиктованные ими и записанные слово в слово; но в большинстве случаев они лишь внушают идеи, оставляя литературную форму на усмотрение самих авторов.
Спрашивающий. Но это само по себе сверхъестественно; фактически, это чудо. Как же они это делают?
Теософ. Уважаемый сэр, вы глубоко заблуждаетесь, и в не столь отдаленном будущем сама наука опровергнет ваши аргументы. Почему же это, как вы говорите, должно быть "чудом"? Чудо предполагает какое-то сверхъестественное действие, тогда как в действительности нет ничего, что выходило бы за рамки естественного и законов природы. Среди многих видов "чудес", которые удостоились признания современной науки, можно указать на гипнотизм; один из аспектов этой способности известен под названием "внушения" — особой формы передачи мысли, которую с успехом использовали в борьбе с определенными физическими заболеваниями. Недалеко уже то время, когда научный мир вынужден будет признать, что взаимодействие между двумя умами, независимо от расстояния, может быть столь же значительным, как и между двумя телами в самом тесном контакте. Если два ума находятся в определенном сродстве между собой, и инструменты, через которые они действуют, настроены так, что могут откликаться друг на друга через магнитное и электрическое взаимодействие, то ничто не сможет воспрепятствовать передаче мыслей от одного к другому по их воле. Ведь ум не является столь осязаемым по природе, чтобы расстояние могло отделить его от предмета его созерцания, из чего следует, что единственное различие, которое может существовать между двумя умами — это различие в состоянии. Так что если это последнее препятствие преодолено, то что же тогда чудесного в передаче мыслей на любые расстояния?
Спрашивающий. Но вы ведь признаете, что гипнотизм не производит ничего столь же чудесного и замечательного?
Теософ. Напротив, хорошо установлен факт, что гипнотизёр может настолько сильно воздействовать на мозг своего субъекта, что добивается выражения через его организм своих собственных мыслей и даже слов. И хотя явления, имеющие отношение к этому методу действительной передачи мыслей, пока ещё весьма немногочисленны, никто, я думаю, не возьмет на себя смелость предсказывать, насколько далеко будет простираться их действие в будущем, когда управляющие ими законы будут лучше изучены нашей наукой. И уж если можно добиться такого эффекта, имея лишь самые зачатки знаний в области гипнотизма, то что же может помешать адепту психических и духовных сил производить результаты, которые вы с вашим нынешним ограниченным знанием этих законов склонны называть "чудесными"?
Спрашивающий. Почему же тогда наши врачи не пробуют и не экспериментируют, если не могут сделать того же?*
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* Таковы, например, проф. Бернхайм и д-р Ч. Ллойд Такли из Англии, профессора Бони и Льежуа из Нанси, Дельбёф из Льежа, Бюро и Бурю из Рошфора, Фонтэн и Сигар из Бордо, Форель из Цюриха, доктора Деспин из Марселя, Ван Рентергем и Ван Эден из Амстредама, Веттерштранд из Стокгольма, Шренк-Нотцинг из Лейпцига, и многие другие известные врачи и авторы.
Теософ. Прежде всего, потому что они не адепты, обладающие основательным пониманием тайн и законов психического и духовного царства, а материалисты, боящиеся шаг ступить за пределы узкой колеи материи; а во-вторых, потому что они должны сейчас потерпеть неудачу и терпеть её впредь до тех пор, пока наконец не будут вынуждены признать, что подобные силы достижимы.
Спрашивающий. А можно ли их этому научить?
Теософ. Нет, если они к этому не подготовятся и прежде всего — до последнего атома не выметут из своих мозгов скопившийся там сор материализма.
Спрашивающий. Это очень любопытно. Скажите, и многих из ваших теософов адепты подобным образом вдохновляли или же диктовали им?
Теософ. Нет, напротив, очень немногих. Такие операции требуют особых условий. Неразборчивый в средствах, но искусный адепт "Черного братства" (мы зовем их "братьями тени" или дугпами) встречает в своей работе куда меньше трудностей. Поскольку никакие духовного рода законы не сдерживают его в его действиях, такой колдун-дугпа самым бесцеремонным образом приобретает контроль над любым умом и целиком и полностью подчиняет его своим злым силам. Но наши Учителя никогда этого не делают. Они не имеют права — если не хотят падения в черную магию — приобретать безраздельное господство над чьим бы то ни было бессмертным Я, и поэтому могут воздействовать лишь на физическую и психическую природу человека, никоим образом не затрагивая его свободную волю. Потому, за исключением тех случаев, когда человек находится в психической связи с Учителями, и ему помогает полная вера в них и преданность им, они, передавая свои мысли человеку, который не отвечает этим требованиям, испытывают величайшие трудности, пытаясь пробиться в облачный хаос его личной сферы. Но распространяться о таком предмете было бы здесь неуместно. Достаточно сказать, что если сила существует, то есть и Разумы (воплощенные или развоплощенные), которые её направляют, а также живые сознательные орудия, через которые эта сила передается и которыми она принимается. Нам нужно лишь остерегаться чёрной магии.
Спрашивающий. Но что вы имеете в виду под "чёрной магией"?
Теософ. Просто злоупотребление психическими силами или знанием любой из тайн природы; факт использования оккультных сил для достижения эгоистичных и греховных целей. Гипнотизера, который, воспользовавшись своей способностью "внушения", заставляет человека совершить кражу или убийство, мы назовем чёрным магом. Знаменитая "система омоложения" доктора Браун-Секуарда из Парижа, использующая отвратительные животные инъекции в человеческую кровь, которую сейчас обсуждают все медицинские газеты Европы, если окажется действительно открытием, есть неосознанная чёрная магия.
Спрашивающий. Но ведь это же средневековая вера в колдовство и чары! Сам Закон больше не верит в подобные вещи!
Теософ. Тем хуже для правосудия, поскольку такой недостаток проницательности привёл его к совершению не одной судебной ошибки и потворствовал преступлениям. Вас пугает лишь сам термин, в котором вам слышится отголосок "суеверия". Разве не должен Закон карать за злоупотребление гипнотическими способностями, о котором я только что упомянула? Более того, он уже наказывал за это во Франции и Германии; и всё же он с негодованием отвергнет всякую мысль о том, что покарал за очевидное колдовство. Вы не можете верить в действенность и реальность способности внушения, демонстрируемой врачами и месмеризаторами (или гипнотизёрами), и при этом отказываться верить в эти же способности, используемые во зло. А если поверите, то значит, вы верите и в колдовство! Вы не можете верить в доброе и не верить в злое; принимать только подлинные монеты и отказываться признавать существование фальшивых. Ничто не может существовать без своей противоположности, и никакое представление о том, что такое день, свет и добро, не могло бы возникнуть в вашем сознании, не будь ночи, тьмы и зла, составляющих для них контраст и противовес.
Спрашивающий. Действительно, я знал людей, которые, вполне веря в то, что вы называете великими психическими, или магическими, силами, смеялись при одном только упоминании колдовства и ведьмовских чар.
Теософ. И что же это доказывает? Просто-напросто то, что они страдают отсутствием логики. Опять-таки, тем хуже для них. А мы, зная о существовании добрых и святых адептов, столь же твердо убеждены в существовании адептов злых и порочных, или дугпа.
Спрашивающий. Но если Учителя действительно существуют, почему же они не покажутся перед всеми и не опровергнут раз и навсегда те многочисленные обвинения, которые были выдвинуты против мадам Блаватской и Теософического Общества?
Теософ. Какие обвинения?
Спрашивающий. Что никаких Учителей нет и она их выдумала. Что они — соломенные чучела, "махатмы из муслина и надувных пузырей". Разве всё это не вредит её репутации?
Теософ. Но как же, в самом деле, могут повредить ей подобные обвинения? Разве она когда-либо извлекала из их предполагаемого существования материальную или какую-то иную выгоду или же стремилась достичь таким образом известности? На это я могу ответить, что на её долю выпали лишь оскорбления, брань и клевета, которые были бы для нее весьма мучительны, не научись она уже давно оставаться совершенно равнодушной к этим ложным обвинениям. Чему всё это равносильно, в конце концов? Скрытому комплименту, прежде чем произнести который, её обвинители должны были бы дважды подумать, не будь они движимы своей слепой ненавистью. Заявить, что Блаватская выдумала Учителей — значит подразумевать, что она должна была изобрести и всю философию, когда-либо выданную в теософической литературе. Она должна быть автором писем, на основе которых был написан "Эзотерический буддизм", и единственным автором всех положений, содержащихся в "Тайной доктрине", которую, если бы мир был справедлив, признали бы восполняющей многие из недостающих звеньев науки, что и будет обнаружено сто лет спустя. Но, утверждая то, что они продолжают утверждать, эти люди оказывают ей огромную честь, считая её куда более умной, чем сотни других людей (среди которых много очень умных и немало учёных), которые верят в то, что она говорит, — раз уж она всех их одурачила! Если они говорят правду, то Блаватская — должно быть, сразу несколько махатм в одном лице, подобно вложенным друг в друга китайским коробочкам, поскольку из так называемых "Писем махатм", все из которых приписываются ей обвинителями, многие написаны в совершенно разных и отличных друг от друга стилях.
Спрашивающий. Именно это они и говорят. Но разве не больно ей, когда её публично поносят, как "самую законченную мошенницу века, чьё имя заслуживает памяти потомков", как сказано в отчёте Общества Психических Исследований?
Теософ. Это было бы больно, если бы было правдой или исходило от людей не столь материалистичных и предвзятых. Но при существующем положении лично она относится ко всему этому с презрением, тогда как махатмы просто над этим смеются. Поистине, это высочайший комплимент, который только можно было ей преподнести. Я снова это повторяю.
Спрашивающий. Но её враги заявляют, что доказали свои обвинения.
Теософ. Да, достаточно легко сделать такое заявление, если вы сами назначаете судью, присяжных и обвинителей одновременно, как это сделали они. Но кто, кроме их прямых последователей и наших врагов, в это поверит?
Спрашивающий. Но они послали представителя в Индию, чтобы расследовать дело, не так ли?
Теософ. Да, и их окончательное заключение всецело основывается на неподтверждённых заявлениях и непроверенных утверждениях этого юного джентльмена. Юрист, прочитавший это сообщение, сказал моему другу, что за всю свою практику он никогда не видел "такого смехотворного и самоосуждающего документа". Оказалось, что в нём полно предположений и "рабочих гипотез", которые друг друга взаимно опровергают. Разве это серьёзное обвинение?
Спрашивающий. Тем не менее, оно принесло Обществу огромный вред. Тогда почему же она не защитила своё достоинство в суде?
Теософ. Во-первых, потому что её долг, как теософа, не принимать во внимание личные оскорбления. Во-вторых, потому что ни Общество, ни у г-жи Блаватской нет денег на подобные судебные иски. И, наконец, потому, что для них было бы нелепо изменить своим принципам из-за нападок на них со стороны толпы глупых старых британских баранов, которых повёл на это чересчур игривый австралийский ягнёночек.
Спрашивающий. Это звучит лестно. Но не думаете ли вы, что она принесла бы делу теософии реальную пользу, если бы авторитетно опровергла всё это раз и навсегда?
Теософ. Возможно. Но верите ли вы, что английские присяжные или судья когда-нибудь допустят реальность психических феноменов, даже будучи совершенно непредубежденными заранее? А если вы вспомните, что их уже восстановили против нас путём запугивания "русскими шпионами", обвинениями в измене и атеизме, и прочей распространяемой против нас клеветой, то вы не можете не увидеть, что такая попытка добиться справедливости в суде оказалась бы более чем бесплодной! "Психические исследователи" хорошо всё это знали и бессовестно воспользовались преимуществом своего положения, чтобы возвыситься над нами и спастись за наш счет.
Спрашивающий. Общество Психических Исследований теперь полностью отрицает существование махатм. Они говорят, что это от начала и до конца это было вымыслом, сотканным Блаватской в своём собственном мозгу!
Теософ. Она могла сделать множество ещё менее умных вещей, чем это. Во всяком случае, у нас нет ни малейшего возражения против этой теории. Как она всегда теперь говорит, она почти предпочитает, чтобы люди не верили в Учителей. Она открыто заявляет, что скорей предпочла бы, чтобы люди серьёзно думали, что единственным местом, где живут махатм, является серое вещество её мозга и что она извлекла их из глубин своего внутреннего сознания, чем если бы их имена и великие идеалы выносились на поругание и осквернялись, как происходит сейчас. Поначалу она обычно с негодованием протестовала против сомнений в их существовании. Теперь же она не отрывается от своих дел, чтобы доказывать или опровергать. Пусть люди думают, что хотят.
Спрашивающий. Но, конечно, эти Учителя есть?
Теософ. Мы утверждаем, что они существуют. Тем не менее, это не очень-то помогает. Многие люди, даже некоторые теософы и экс-теософы, говорят, что никогда получали каких-либо доказательств их существования. Замечательно, но тогда мадам Блаватская ставит такую альтернативу — если она придумала их, то она придумала и их философию и практические знания, которыми владеют лишь немногие, а если так, то какое имеет значение, существуют они или нет, если сама она здесь, и уж по меньшей мере её собственное существование вряд ли можно отрицать? Если знание, переданное якобы ими, хорошо само по себе и принимается как таковое многими людьми с интеллектом выше среднего, то зачем нужна такая шумиха? То, что она мошенница, никогда не было доказано, и всегда останется предметом прений; тогда как как установленным фактом, который нельзя отвергать, является то, что философия, проповедуемая "Учителями", — кем бы она ни была придумана — одна из величайших и самых благотворных философий, если только она правильно понята. Так что клеветники, будучи движимы самыми низкими и подлыми чувствами — ненавистью, мстительностью, злобой, уязвлённым тщеславием или честолюбием, — похоже, не сознают, что тем самым они воздают должное её интеллектуальным способностям. Ну, если бедные глупцы хотят этого, пусть так. На самом же деле, мадам Блаватская нисколько не против того, чтобы её враги представляли её тройным адептом и "махатмой" в придачу. И лишь нежелание выглядеть в своих собственных глазах вороной, красующейся в павлиньих перьях, до сих пор заставляло её настаивать на истине.
Спрашивающий. Но если вашим Обществом руководят такие добрые и мудрые люди, то почему же допущено столько ошибок?
Теософ. Учителя не руководят ни Обществом, ни даже его Основателями. Да никто никогда и не утверждал, что они этим занимаются — они лишь наблюдают за ним и защищают его. Подтверждением этому служит хотя бы тот факт, что никакие ошибки не подорвали дееспособность Общества, и что ни внутренние раздоры, ни самые опасные нападки не смогли его опрокинуть. Учителя смотрят в будущее, а не в настоящее, и каждая ошибка — лишь новое накопление мудрости на будущее. Другой "учитель",* который отправивший человека с пятью талантами, не сказал ему, как их удвоить; также и не предостерёг он неразумного слугу, закопавшего свой талант в землю. Каждый должен приобретать мудрость на собственном опыте и своими заслугами. Христианские церкви, которые претендуют на существование у них Учителя куда более высокого — самого Духа Святого — были, да и теперь ещё повинны, не только в "ошибках", но и в целом ряде кровавых преступлений, совершавшихся на протяжении веков. И всё же, я полагаю, ни один христианин, несмотря на всё это, не станет отрицать, что верит этого Учителя? И это при том, что его существование куда более гипотетично, чем существование махатм, поскольку никто никогда не видел Святого Духа, а против того, что он осуществлял водительство над церковью, свидетельствует вся церковная история. Человеку свойственно ошибаться. Так что давайте вернёмся к нашей теме.
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* В английском языке употребляемое здесь слово "master" имеет много значений, среди которых и "учитель", и "хозяин", "господин" — прим. пер.
(Текст взят из книги: "Ключ к Теософии").
Спрашивающий. Кто же они — те, кого вы зовете вашими "Учителями"? Одни говорят, что они — "духи" или ещё какие-то сверхъестественные существа, в то время как другие называют их "мифом".
Теософ. Они ни то и ни другое. Однажды я слышала, как один профан рассказывал другому, будто они — нечто вроде русалок мужского рода. Но если вы слушаете, что говорят люди, вы никогда не получите о них верного представления. Прежде всего это живые люди, как и все мы, рождённые и, как все прочие смертные, обреченные на смерть.
Спрашивающий. Да, но ходят слухи, что некоторым из них по тысяче лет. Это правда?
Теософ. Это такая же правда, как и чудесный рост волос на голове мередитовского Шагпата. И сколько бы теософы ни пытались их сбрить, из этого ничего не выходит, как и в том романе. Чем больше мы отрицаем эти выдумки, тем более абсурдными они становятся. Я слышала о Мафусаиле, который дожил до 969 лет; но, поскольку меня никто не заставлял в это поверить, я просто посмеялась над таким утверждением, за что впоследствии многие считали меня богохульствующей еретичкой.
Спрашивающий. Но если серьёзно, превышает ли их возраст обычную продолжительность жизни?
Теософ. А что вы называете "обычной продолжительностью"? Помнится, в журнале "Ланцет" я прочла как-то об одном мексиканце, которому было почти 190 лет, но я никогда не слышала, чтобы хоть один смертный — будь то мирянин или адепт — прожил хотя бы половину жизненного срока, приписываемого Мафусаилу. Возраст некоторых адептов и вправду значительно превышает тот срок, который вы назвали бы "обычной продолжительностью жизни"; но всё же ничего чудесного в этом нет, и очень немногие из них заботятся о долгожительстве.
Спрашивающий. Но что на самом деле означает слово "махатма"?
Теософ. Просто "великая душа" — великая по своей нравственной высоте и своему интеллектуальному развитию. Если уж титул "великого" присваивают пьянице-вояке вроде Александра Македонского, то почему бы и нам не называть "великими" тех, чьи победы над тайнами природы куда величественнее всех, когда-либо одержанных Александром на поле битвы? Кроме того, слово это индийское и очень древнее.
Спрашивающий. А почему вы называете их "Учителями"?
Теософ. Потому что они учат нас, а также потому, что от них мы получили все истины теософии, как бы неадекватно одни из нас ни выражали их, а другие — ни понимали. Эти посвящённые, как мы их называем — люди великого знания и ещё более великой святости. Они не аскеты в обычном смысле этого слова, хотя, конечно, и остаются в стороне от суеты и раздоров вашего западного мира.
Спрашивающий. Но не эгоистична ли такая самоизоляция?
Теософ. В чём же тут эгоизм? Разве судьба Теософического Общества не является достаточно убедительным доказательством того, что мир не готов ни признать их, ни извлечь какую-то пользу из их учения? Много ли пользы было бы в том, чтобы, к примеру, профессор Кларк Максвелл учил малышей таблице умножения? Кроме того, махатмы уединяются лишь от Запада. В своей стране они свободно расхаживают повсюду, как и все остальные люди.
Спрашивающий. Приписываете ли вы им какие-то сверхъестественные способности?
Теософ. Как я уже сказала вам, мы не верим ни во что сверхъестественное. Если бы Эдисон жил двести лет назад и тогда изобрёл свой фонограф, то его скорее всего сожгли бы вместе с его изобретением, приписав всё козням дьявола. Силы, которыми пользуются махатмы — просто результат развития тех возможностей, которые скрыты в каждом человеке, и существование которых начинает уже признавать даже официальная наука.
Спрашивающий. Правда ли, будто эти люди вдохновляют некоторых ваших авторов и будто многие, если не все, теософические труды написаны под их диктовку?
Теософ. Некоторые — да. Есть высказывания, продиктованные ими и записанные слово в слово; но в большинстве случаев они лишь внушают идеи, оставляя литературную форму на усмотрение самих авторов.
Спрашивающий. Но это само по себе сверхъестественно; фактически, это чудо. Как же они это делают?
Теософ. Уважаемый сэр, вы глубоко заблуждаетесь, и в не столь отдаленном будущем сама наука опровергнет ваши аргументы. Почему же это, как вы говорите, должно быть "чудом"? Чудо предполагает какое-то сверхъестественное действие, тогда как в действительности нет ничего, что выходило бы за рамки естественного и законов природы. Среди многих видов "чудес", которые удостоились признания современной науки, можно указать на гипнотизм; один из аспектов этой способности известен под названием "внушения" — особой формы передачи мысли, которую с успехом использовали в борьбе с определенными физическими заболеваниями. Недалеко уже то время, когда научный мир вынужден будет признать, что взаимодействие между двумя умами, независимо от расстояния, может быть столь же значительным, как и между двумя телами в самом тесном контакте. Если два ума находятся в определенном сродстве между собой, и инструменты, через которые они действуют, настроены так, что могут откликаться друг на друга через магнитное и электрическое взаимодействие, то ничто не сможет воспрепятствовать передаче мыслей от одного к другому по их воле. Ведь ум не является столь осязаемым по природе, чтобы расстояние могло отделить его от предмета его созерцания, из чего следует, что единственное различие, которое может существовать между двумя умами — это различие в состоянии. Так что если это последнее препятствие преодолено, то что же тогда чудесного в передаче мыслей на любые расстояния?
Спрашивающий. Но вы ведь признаете, что гипнотизм не производит ничего столь же чудесного и замечательного?
Теософ. Напротив, хорошо установлен факт, что гипнотизёр может настолько сильно воздействовать на мозг своего субъекта, что добивается выражения через его организм своих собственных мыслей и даже слов. И хотя явления, имеющие отношение к этому методу действительной передачи мыслей, пока ещё весьма немногочисленны, никто, я думаю, не возьмет на себя смелость предсказывать, насколько далеко будет простираться их действие в будущем, когда управляющие ими законы будут лучше изучены нашей наукой. И уж если можно добиться такого эффекта, имея лишь самые зачатки знаний в области гипнотизма, то что же может помешать адепту психических и духовных сил производить результаты, которые вы с вашим нынешним ограниченным знанием этих законов склонны называть "чудесными"?
Спрашивающий. Почему же тогда наши врачи не пробуют и не экспериментируют, если не могут сделать того же?*
__________
* Таковы, например, проф. Бернхайм и д-р Ч. Ллойд Такли из Англии, профессора Бони и Льежуа из Нанси, Дельбёф из Льежа, Бюро и Бурю из Рошфора, Фонтэн и Сигар из Бордо, Форель из Цюриха, доктора Деспин из Марселя, Ван Рентергем и Ван Эден из Амстредама, Веттерштранд из Стокгольма, Шренк-Нотцинг из Лейпцига, и многие другие известные врачи и авторы.
Теософ. Прежде всего, потому что они не адепты, обладающие основательным пониманием тайн и законов психического и духовного царства, а материалисты, боящиеся шаг ступить за пределы узкой колеи материи; а во-вторых, потому что они должны сейчас потерпеть неудачу и терпеть её впредь до тех пор, пока наконец не будут вынуждены признать, что подобные силы достижимы.
Спрашивающий. А можно ли их этому научить?
Теософ. Нет, если они к этому не подготовятся и прежде всего — до последнего атома не выметут из своих мозгов скопившийся там сор материализма.
Спрашивающий. Это очень любопытно. Скажите, и многих из ваших теософов адепты подобным образом вдохновляли или же диктовали им?
Теософ. Нет, напротив, очень немногих. Такие операции требуют особых условий. Неразборчивый в средствах, но искусный адепт "Черного братства" (мы зовем их "братьями тени" или дугпами) встречает в своей работе куда меньше трудностей. Поскольку никакие духовного рода законы не сдерживают его в его действиях, такой колдун-дугпа самым бесцеремонным образом приобретает контроль над любым умом и целиком и полностью подчиняет его своим злым силам. Но наши Учителя никогда этого не делают. Они не имеют права — если не хотят падения в черную магию — приобретать безраздельное господство над чьим бы то ни было бессмертным Я, и поэтому могут воздействовать лишь на физическую и психическую природу человека, никоим образом не затрагивая его свободную волю. Потому, за исключением тех случаев, когда человек находится в психической связи с Учителями, и ему помогает полная вера в них и преданность им, они, передавая свои мысли человеку, который не отвечает этим требованиям, испытывают величайшие трудности, пытаясь пробиться в облачный хаос его личной сферы. Но распространяться о таком предмете было бы здесь неуместно. Достаточно сказать, что если сила существует, то есть и Разумы (воплощенные или развоплощенные), которые её направляют, а также живые сознательные орудия, через которые эта сила передается и которыми она принимается. Нам нужно лишь остерегаться чёрной магии.
Спрашивающий. Но что вы имеете в виду под "чёрной магией"?
Теософ. Просто злоупотребление психическими силами или знанием любой из тайн природы; факт использования оккультных сил для достижения эгоистичных и греховных целей. Гипнотизера, который, воспользовавшись своей способностью "внушения", заставляет человека совершить кражу или убийство, мы назовем чёрным магом. Знаменитая "система омоложения" доктора Браун-Секуарда из Парижа, использующая отвратительные животные инъекции в человеческую кровь, которую сейчас обсуждают все медицинские газеты Европы, если окажется действительно открытием, есть неосознанная чёрная магия.
Спрашивающий. Но ведь это же средневековая вера в колдовство и чары! Сам Закон больше не верит в подобные вещи!
Теософ. Тем хуже для правосудия, поскольку такой недостаток проницательности привёл его к совершению не одной судебной ошибки и потворствовал преступлениям. Вас пугает лишь сам термин, в котором вам слышится отголосок "суеверия". Разве не должен Закон карать за злоупотребление гипнотическими способностями, о котором я только что упомянула? Более того, он уже наказывал за это во Франции и Германии; и всё же он с негодованием отвергнет всякую мысль о том, что покарал за очевидное колдовство. Вы не можете верить в действенность и реальность способности внушения, демонстрируемой врачами и месмеризаторами (или гипнотизёрами), и при этом отказываться верить в эти же способности, используемые во зло. А если поверите, то значит, вы верите и в колдовство! Вы не можете верить в доброе и не верить в злое; принимать только подлинные монеты и отказываться признавать существование фальшивых. Ничто не может существовать без своей противоположности, и никакое представление о том, что такое день, свет и добро, не могло бы возникнуть в вашем сознании, не будь ночи, тьмы и зла, составляющих для них контраст и противовес.
Спрашивающий. Действительно, я знал людей, которые, вполне веря в то, что вы называете великими психическими, или магическими, силами, смеялись при одном только упоминании колдовства и ведьмовских чар.
Теософ. И что же это доказывает? Просто-напросто то, что они страдают отсутствием логики. Опять-таки, тем хуже для них. А мы, зная о существовании добрых и святых адептов, столь же твердо убеждены в существовании адептов злых и порочных, или дугпа.
Спрашивающий. Но если Учителя действительно существуют, почему же они не покажутся перед всеми и не опровергнут раз и навсегда те многочисленные обвинения, которые были выдвинуты против мадам Блаватской и Теософического Общества?
Теософ. Какие обвинения?
Спрашивающий. Что никаких Учителей нет и она их выдумала. Что они — соломенные чучела, "махатмы из муслина и надувных пузырей". Разве всё это не вредит её репутации?
Теософ. Но как же, в самом деле, могут повредить ей подобные обвинения? Разве она когда-либо извлекала из их предполагаемого существования материальную или какую-то иную выгоду или же стремилась достичь таким образом известности? На это я могу ответить, что на её долю выпали лишь оскорбления, брань и клевета, которые были бы для нее весьма мучительны, не научись она уже давно оставаться совершенно равнодушной к этим ложным обвинениям. Чему всё это равносильно, в конце концов? Скрытому комплименту, прежде чем произнести который, её обвинители должны были бы дважды подумать, не будь они движимы своей слепой ненавистью. Заявить, что Блаватская выдумала Учителей — значит подразумевать, что она должна была изобрести и всю философию, когда-либо выданную в теософической литературе. Она должна быть автором писем, на основе которых был написан "Эзотерический буддизм", и единственным автором всех положений, содержащихся в "Тайной доктрине", которую, если бы мир был справедлив, признали бы восполняющей многие из недостающих звеньев науки, что и будет обнаружено сто лет спустя. Но, утверждая то, что они продолжают утверждать, эти люди оказывают ей огромную честь, считая её куда более умной, чем сотни других людей (среди которых много очень умных и немало учёных), которые верят в то, что она говорит, — раз уж она всех их одурачила! Если они говорят правду, то Блаватская — должно быть, сразу несколько махатм в одном лице, подобно вложенным друг в друга китайским коробочкам, поскольку из так называемых "Писем махатм", все из которых приписываются ей обвинителями, многие написаны в совершенно разных и отличных друг от друга стилях.
Спрашивающий. Именно это они и говорят. Но разве не больно ей, когда её публично поносят, как "самую законченную мошенницу века, чьё имя заслуживает памяти потомков", как сказано в отчёте Общества Психических Исследований?
Теософ. Это было бы больно, если бы было правдой или исходило от людей не столь материалистичных и предвзятых. Но при существующем положении лично она относится ко всему этому с презрением, тогда как махатмы просто над этим смеются. Поистине, это высочайший комплимент, который только можно было ей преподнести. Я снова это повторяю.
Спрашивающий. Но её враги заявляют, что доказали свои обвинения.
Теософ. Да, достаточно легко сделать такое заявление, если вы сами назначаете судью, присяжных и обвинителей одновременно, как это сделали они. Но кто, кроме их прямых последователей и наших врагов, в это поверит?
Спрашивающий. Но они послали представителя в Индию, чтобы расследовать дело, не так ли?
Теософ. Да, и их окончательное заключение всецело основывается на неподтверждённых заявлениях и непроверенных утверждениях этого юного джентльмена. Юрист, прочитавший это сообщение, сказал моему другу, что за всю свою практику он никогда не видел "такого смехотворного и самоосуждающего документа". Оказалось, что в нём полно предположений и "рабочих гипотез", которые друг друга взаимно опровергают. Разве это серьёзное обвинение?
Спрашивающий. Тем не менее, оно принесло Обществу огромный вред. Тогда почему же она не защитила своё достоинство в суде?
Теософ. Во-первых, потому что её долг, как теософа, не принимать во внимание личные оскорбления. Во-вторых, потому что ни Общество, ни у г-жи Блаватской нет денег на подобные судебные иски. И, наконец, потому, что для них было бы нелепо изменить своим принципам из-за нападок на них со стороны толпы глупых старых британских баранов, которых повёл на это чересчур игривый австралийский ягнёночек.
Спрашивающий. Это звучит лестно. Но не думаете ли вы, что она принесла бы делу теософии реальную пользу, если бы авторитетно опровергла всё это раз и навсегда?
Теософ. Возможно. Но верите ли вы, что английские присяжные или судья когда-нибудь допустят реальность психических феноменов, даже будучи совершенно непредубежденными заранее? А если вы вспомните, что их уже восстановили против нас путём запугивания "русскими шпионами", обвинениями в измене и атеизме, и прочей распространяемой против нас клеветой, то вы не можете не увидеть, что такая попытка добиться справедливости в суде оказалась бы более чем бесплодной! "Психические исследователи" хорошо всё это знали и бессовестно воспользовались преимуществом своего положения, чтобы возвыситься над нами и спастись за наш счет.
Спрашивающий. Общество Психических Исследований теперь полностью отрицает существование махатм. Они говорят, что это от начала и до конца это было вымыслом, сотканным Блаватской в своём собственном мозгу!
Теософ. Она могла сделать множество ещё менее умных вещей, чем это. Во всяком случае, у нас нет ни малейшего возражения против этой теории. Как она всегда теперь говорит, она почти предпочитает, чтобы люди не верили в Учителей. Она открыто заявляет, что скорей предпочла бы, чтобы люди серьёзно думали, что единственным местом, где живут махатм, является серое вещество её мозга и что она извлекла их из глубин своего внутреннего сознания, чем если бы их имена и великие идеалы выносились на поругание и осквернялись, как происходит сейчас. Поначалу она обычно с негодованием протестовала против сомнений в их существовании. Теперь же она не отрывается от своих дел, чтобы доказывать или опровергать. Пусть люди думают, что хотят.
Спрашивающий. Но, конечно, эти Учителя есть?
Теософ. Мы утверждаем, что они существуют. Тем не менее, это не очень-то помогает. Многие люди, даже некоторые теософы и экс-теософы, говорят, что никогда получали каких-либо доказательств их существования. Замечательно, но тогда мадам Блаватская ставит такую альтернативу — если она придумала их, то она придумала и их философию и практические знания, которыми владеют лишь немногие, а если так, то какое имеет значение, существуют они или нет, если сама она здесь, и уж по меньшей мере её собственное существование вряд ли можно отрицать? Если знание, переданное якобы ими, хорошо само по себе и принимается как таковое многими людьми с интеллектом выше среднего, то зачем нужна такая шумиха? То, что она мошенница, никогда не было доказано, и всегда останется предметом прений; тогда как как установленным фактом, который нельзя отвергать, является то, что философия, проповедуемая "Учителями", — кем бы она ни была придумана — одна из величайших и самых благотворных философий, если только она правильно понята. Так что клеветники, будучи движимы самыми низкими и подлыми чувствами — ненавистью, мстительностью, злобой, уязвлённым тщеславием или честолюбием, — похоже, не сознают, что тем самым они воздают должное её интеллектуальным способностям. Ну, если бедные глупцы хотят этого, пусть так. На самом же деле, мадам Блаватская нисколько не против того, чтобы её враги представляли её тройным адептом и "махатмой" в придачу. И лишь нежелание выглядеть в своих собственных глазах вороной, красующейся в павлиньих перьях, до сих пор заставляло её настаивать на истине.
Спрашивающий. Но если вашим Обществом руководят такие добрые и мудрые люди, то почему же допущено столько ошибок?
Теософ. Учителя не руководят ни Обществом, ни даже его Основателями. Да никто никогда и не утверждал, что они этим занимаются — они лишь наблюдают за ним и защищают его. Подтверждением этому служит хотя бы тот факт, что никакие ошибки не подорвали дееспособность Общества, и что ни внутренние раздоры, ни самые опасные нападки не смогли его опрокинуть. Учителя смотрят в будущее, а не в настоящее, и каждая ошибка — лишь новое накопление мудрости на будущее. Другой "учитель",* который отправивший человека с пятью талантами, не сказал ему, как их удвоить; также и не предостерёг он неразумного слугу, закопавшего свой талант в землю. Каждый должен приобретать мудрость на собственном опыте и своими заслугами. Христианские церкви, которые претендуют на существование у них Учителя куда более высокого — самого Духа Святого — были, да и теперь ещё повинны, не только в "ошибках", но и в целом ряде кровавых преступлений, совершавшихся на протяжении веков. И всё же, я полагаю, ни один христианин, несмотря на всё это, не станет отрицать, что верит этого Учителя? И это при том, что его существование куда более гипотетично, чем существование махатм, поскольку никто никогда не видел Святого Духа, а против того, что он осуществлял водительство над церковью, свидетельствует вся церковная история. Человеку свойственно ошибаться. Так что давайте вернёмся к нашей теме.
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* В английском языке употребляемое здесь слово "master" имеет много значений, среди которых и "учитель", и "хозяин", "господин" — прим. пер.
(Текст взят из книги: "Ключ к Теософии").
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Теософия - необходимость своего времени.
Каждый достаточно серьёзный исследователь истории религий знает, что нельзя рассматривать возникновение и развитие какой-либо философско-религиозной школы не учитывая особенностей той эпохи, когда это учение зародилось и через какие исторические этапы ему довелось пройти. Зачастую изменения в политической, экономической сферах, а так же достижения в области науки, философии и искусств, оказывают значительное влияние на формирование и изменение нового учения. Здесь так же надо учитывать развитие религиозно-философской мысли в соседних государствах и адаптацию заимствованных идей под изменяющиеся потребности и мышление своих последователей, что иногда приводит к искажению первоначальных идей основателя религии до неузнаваемости.
Аналогичное правило приложимо и для теософии. Это учение было обнародовано миру через Елену Петровну Блаватскую во время, когда о философии Индии и о тибетском буддизме было мало что известно, но зато значительной популярностью пользовались такие мистические учения как гностицизм, каббала, герметизм, розенкрейцерство, массонство и прочие оккультные науки, в числе которых стоит выделить спиритизм (в силу простоты его методов им увлеклись многие) . Сейчас слово "медиум" звучит как синоним слова "обманщик", а в то время многие медиумы устраивали спиритические сеансы где посетители становились свидетелями различных феноменов: материализации предметов и фантомов людей, сообщались пророчества и давались ответы на заданные вопросы. Несмотря на все старания учёных дискредитировать эти явления, многие из них были настолько впечатляющими и неподдельными, что не оставляли сомнений в своей реальности, привлекая толпы любопытных людей, многие их которых становились впоследствии последователями спиритического или иного оккультно-мистического течения. Но в силу того, что спиритизмом занимались профаны, зачастую не готовые к этому в духовном плане и не обладающие должными знаниями, то фактически они сами и подорвали веру в безграничные возможности развоплощенных духов - предсказания не сбывались, советы оказывались неверными, а зачастую и губительными, например для бизнеса или для здоровья, соответственно интерес к феноменам падал. Если к этому добавить громкие разоблачения шарлатанов, то становится понятно, что основа спиритического движения становилась шаткой и, в конце-концов, оно потеряет былую популярность, причем тософское общество сыграет далеко не последнюю роль. Оно сорвет маску интригующей таинственности с тех сущностей, которые стояли за медиумами, и несмотря на то, что они называли себя громкими именами и присваивали высокие титулы, все же являлись ни чем иным как лишенными души и разума оболочками, неспособными к независимой разумной деятельности.
Первые оккультно-мистические течения в Европе, из перечисленных выше, сформировались несколько столетий тому назад под влиянием оккультных учений и философии арабских стран и Греции, в свою очередь испытавших немалое влияние индийской и египетской философии. Проникнув на территорию современной Европы, новое мистическое знание привлекало прежде всего магическими способностями и возможностью сообщаться с высшими разумными силами, природа которых разнилась в зависимости от той философии на которой базировалось мистическое учение.
Разумеется, далеко не все оккультисты использовали свои магические возможности на благо окружающих, достаточно высок был и процент занимающихся колдовством или чёрной магией. Причём на момент создания теософского общества, заметно наметилась тенденция деградации оккультных наук, все больше и больше образовывалось тайных обществ, ставивших своей целью не столько реформу общественной и духовной жизни, которая зачастую выступала лишь ширмой, сколько желание заполучить власть и богатство, активно используя при этом черную магию, особенно гипноз. Самым известным из подобного вида обществ являются иллюминаты, но оно было далеко не единственным.
Учитывая этот факт, становится очевидной необходимость создания в то время некоего общества, которое ставило бы своей целью не только реформацию оккультного мировоззрения, существовавшего на тот момент, но и пропаганду братства независимо от пола, расы и вероисповедания, которое бы противопоставило духовные ценности и божественное Я, тому низкому уровню увлечения оккультными наукам и и чёрной магией, которое начинало если и не доминировать, то набирать обороты среди мистиков Европы и Америки. И неизвестно во что подобное увлечение вылилось бы, если оставить ситуацию катиться по наклонной плоскости туда, куда её неуклонно влекло. Но, к сожалению, увлечение чёрной магией не могло пройти бесследно и вполне закономерно принесло свои результаты - началась вторая мировая война, унесшая жизни миллионов людей, которую, как известно, развязал Адольф Гитлер, известный своим пристрастием к оккультизму, в его низшей форме. Вполне возможно, что если бы теософское общество не было образовано в 1875 году, то последствия были бы ещё более значительными и печальными.
Идеи теософии оказали огромное влияние на оккультно-мистическую философию в Европе и Америке, дав возможность откорректировать свои взгляды и направить их в сторону добра и бескорыстного альтруизма, уменьшив то деструктивное влияние, которое возникало в результате увлечения чёрной магией. Но коренным образом повлиять на ситуацию, к сожалению, не удалось и до настоящего времени сохраняются общества, которые используют магию и оккультные силы в своих корыстных целях.
Помимо реформации оккультного мировоззрения, теософия подготовила так же дорогу к распространению индийской и буддийской философии по всему миру, объясняя её через призму оккультизма, становясь своего рода связующим звеном между философией Европы и Азии. Именно поэтому, на мой взгляд, в Тайной Доктрине так много внимания уделяется космогонии с использованием терминов, заимствованных из Индуизма и параллельно с поиском аналогий в каббале и других мистических учениях, известных и популярных в то время. И сейчас мы видим какой огромной популярностью пользуются школы буддизма и Индуизм в западных странах, поэтому можно с уверенностью сказать, что теософия, может и не вполне оказалась успешной в деле построения всемирного братства, но с задачей приоткрыть для западного мира идеи восточной философии, справилась весьма успешно, тем самым создав противовес набирающему обороты деструктивному оккультному мировоззрение.
Полагаю, каждый приближающийся к изучению такого объёмного и сложного произведения как "Тайная Доктрина" должен учитывать особенность того времени, когда она была написана, что наложило свой отпечаток на содержание. Если бы этот труд был написан сейчас, то мы бы имели совершенно иную книгу, хоть и схожую по самым важным моментам, но с иными приводимыми для сравнения аналогами, и это касается не только научных представлений конца 19 века, большая часть из которых уже не актуальны, но и упоминания оккультизма и его связи со спиритизмом.
Ещё одним моментом, характеризующим как 19 век, так и наше время является все возрастающий уровень материализма. Здесь наука, имея значительный перевес, более успешна в своём стремлении навязать человечеству свои взгляды, основанные на законах физического мира и случайностях, полностью отрицая разумную силу, стоящую за мирозданием, несмотря на то, что их выводы полностью противоречат здравому смыслу. Таким образом, в момент написания Тайной Доктрины, эта работа превращалась в практически невозможную задачу, с одной стороны необходимо было привлечь к оккультизму и оказать всяческие противодействия науке, отрицающей любой феномен и распространяющей материализм, а с другой стороны - направить имеющееся оккультное мировоззрение в мирное русло, показать его заблуждение и дать стимул для развития в себе скрытых сил не ради собственного блага, а для уменьшения страдания других людей, пусть даже это будет сделано в ущерб себе. Многие тайны оккультизма не могли быть выданы из-за опасности злоупотребления ими, но в то же время многое нуждалась в выдаче, чтобы раскрыть людям глаза на истинное положение вещей и не обманываться ложной видимость некоторых феноменов. Вот в таких непростых условиях и было образовано теософское общество и задачу, которую оно должно было выполнить, нельзя назвать лёгкой. Пусть это учение ещё не нашло достойного признания среди ученых, но я надеюсь в будущем ситуация изменится и знание выданное более ста лет назад, женщиной не имеющей никакого специального образования, будет подтверждено наукой.
Каждый достаточно серьёзный исследователь истории религий знает, что нельзя рассматривать возникновение и развитие какой-либо философско-религиозной школы не учитывая особенностей той эпохи, когда это учение зародилось и через какие исторические этапы ему довелось пройти. Зачастую изменения в политической, экономической сферах, а так же достижения в области науки, философии и искусств, оказывают значительное влияние на формирование и изменение нового учения. Здесь так же надо учитывать развитие религиозно-философской мысли в соседних государствах и адаптацию заимствованных идей под изменяющиеся потребности и мышление своих последователей, что иногда приводит к искажению первоначальных идей основателя религии до неузнаваемости.
Аналогичное правило приложимо и для теософии. Это учение было обнародовано миру через Елену Петровну Блаватскую во время, когда о философии Индии и о тибетском буддизме было мало что известно, но зато значительной популярностью пользовались такие мистические учения как гностицизм, каббала, герметизм, розенкрейцерство, массонство и прочие оккультные науки, в числе которых стоит выделить спиритизм (в силу простоты его методов им увлеклись многие) . Сейчас слово "медиум" звучит как синоним слова "обманщик", а в то время многие медиумы устраивали спиритические сеансы где посетители становились свидетелями различных феноменов: материализации предметов и фантомов людей, сообщались пророчества и давались ответы на заданные вопросы. Несмотря на все старания учёных дискредитировать эти явления, многие из них были настолько впечатляющими и неподдельными, что не оставляли сомнений в своей реальности, привлекая толпы любопытных людей, многие их которых становились впоследствии последователями спиритического или иного оккультно-мистического течения. Но в силу того, что спиритизмом занимались профаны, зачастую не готовые к этому в духовном плане и не обладающие должными знаниями, то фактически они сами и подорвали веру в безграничные возможности развоплощенных духов - предсказания не сбывались, советы оказывались неверными, а зачастую и губительными, например для бизнеса или для здоровья, соответственно интерес к феноменам падал. Если к этому добавить громкие разоблачения шарлатанов, то становится понятно, что основа спиритического движения становилась шаткой и, в конце-концов, оно потеряет былую популярность, причем тософское общество сыграет далеко не последнюю роль. Оно сорвет маску интригующей таинственности с тех сущностей, которые стояли за медиумами, и несмотря на то, что они называли себя громкими именами и присваивали высокие титулы, все же являлись ни чем иным как лишенными души и разума оболочками, неспособными к независимой разумной деятельности.
Первые оккультно-мистические течения в Европе, из перечисленных выше, сформировались несколько столетий тому назад под влиянием оккультных учений и философии арабских стран и Греции, в свою очередь испытавших немалое влияние индийской и египетской философии. Проникнув на территорию современной Европы, новое мистическое знание привлекало прежде всего магическими способностями и возможностью сообщаться с высшими разумными силами, природа которых разнилась в зависимости от той философии на которой базировалось мистическое учение.
Разумеется, далеко не все оккультисты использовали свои магические возможности на благо окружающих, достаточно высок был и процент занимающихся колдовством или чёрной магией. Причём на момент создания теософского общества, заметно наметилась тенденция деградации оккультных наук, все больше и больше образовывалось тайных обществ, ставивших своей целью не столько реформу общественной и духовной жизни, которая зачастую выступала лишь ширмой, сколько желание заполучить власть и богатство, активно используя при этом черную магию, особенно гипноз. Самым известным из подобного вида обществ являются иллюминаты, но оно было далеко не единственным.
Учитывая этот факт, становится очевидной необходимость создания в то время некоего общества, которое ставило бы своей целью не только реформацию оккультного мировоззрения, существовавшего на тот момент, но и пропаганду братства независимо от пола, расы и вероисповедания, которое бы противопоставило духовные ценности и божественное Я, тому низкому уровню увлечения оккультными наукам и и чёрной магией, которое начинало если и не доминировать, то набирать обороты среди мистиков Европы и Америки. И неизвестно во что подобное увлечение вылилось бы, если оставить ситуацию катиться по наклонной плоскости туда, куда её неуклонно влекло. Но, к сожалению, увлечение чёрной магией не могло пройти бесследно и вполне закономерно принесло свои результаты - началась вторая мировая война, унесшая жизни миллионов людей, которую, как известно, развязал Адольф Гитлер, известный своим пристрастием к оккультизму, в его низшей форме. Вполне возможно, что если бы теософское общество не было образовано в 1875 году, то последствия были бы ещё более значительными и печальными.
Идеи теософии оказали огромное влияние на оккультно-мистическую философию в Европе и Америке, дав возможность откорректировать свои взгляды и направить их в сторону добра и бескорыстного альтруизма, уменьшив то деструктивное влияние, которое возникало в результате увлечения чёрной магией. Но коренным образом повлиять на ситуацию, к сожалению, не удалось и до настоящего времени сохраняются общества, которые используют магию и оккультные силы в своих корыстных целях.
Помимо реформации оккультного мировоззрения, теософия подготовила так же дорогу к распространению индийской и буддийской философии по всему миру, объясняя её через призму оккультизма, становясь своего рода связующим звеном между философией Европы и Азии. Именно поэтому, на мой взгляд, в Тайной Доктрине так много внимания уделяется космогонии с использованием терминов, заимствованных из Индуизма и параллельно с поиском аналогий в каббале и других мистических учениях, известных и популярных в то время. И сейчас мы видим какой огромной популярностью пользуются школы буддизма и Индуизм в западных странах, поэтому можно с уверенностью сказать, что теософия, может и не вполне оказалась успешной в деле построения всемирного братства, но с задачей приоткрыть для западного мира идеи восточной философии, справилась весьма успешно, тем самым создав противовес набирающему обороты деструктивному оккультному мировоззрение.
Полагаю, каждый приближающийся к изучению такого объёмного и сложного произведения как "Тайная Доктрина" должен учитывать особенность того времени, когда она была написана, что наложило свой отпечаток на содержание. Если бы этот труд был написан сейчас, то мы бы имели совершенно иную книгу, хоть и схожую по самым важным моментам, но с иными приводимыми для сравнения аналогами, и это касается не только научных представлений конца 19 века, большая часть из которых уже не актуальны, но и упоминания оккультизма и его связи со спиритизмом.
Ещё одним моментом, характеризующим как 19 век, так и наше время является все возрастающий уровень материализма. Здесь наука, имея значительный перевес, более успешна в своём стремлении навязать человечеству свои взгляды, основанные на законах физического мира и случайностях, полностью отрицая разумную силу, стоящую за мирозданием, несмотря на то, что их выводы полностью противоречат здравому смыслу. Таким образом, в момент написания Тайной Доктрины, эта работа превращалась в практически невозможную задачу, с одной стороны необходимо было привлечь к оккультизму и оказать всяческие противодействия науке, отрицающей любой феномен и распространяющей материализм, а с другой стороны - направить имеющееся оккультное мировоззрение в мирное русло, показать его заблуждение и дать стимул для развития в себе скрытых сил не ради собственного блага, а для уменьшения страдания других людей, пусть даже это будет сделано в ущерб себе. Многие тайны оккультизма не могли быть выданы из-за опасности злоупотребления ими, но в то же время многое нуждалась в выдаче, чтобы раскрыть людям глаза на истинное положение вещей и не обманываться ложной видимость некоторых феноменов. Вот в таких непростых условиях и было образовано теософское общество и задачу, которую оно должно было выполнить, нельзя назвать лёгкой. Пусть это учение ещё не нашло достойного признания среди ученых, но я надеюсь в будущем ситуация изменится и знание выданное более ста лет назад, женщиной не имеющей никакого специального образования, будет подтверждено наукой.
Нет религии выше Истины
Re: Теософия
Теософия и Агни-Йога.
Нельзя не заметить, что творчество Елены Петровны Блаватской, со дня основания теософского общества и до самой смерти, претерпело некоторые изменения. В период написания Разоблаченной Изиды, она много внимания уделяла оккультно-мистическими учениям, известным на тот момент в Европе, индийская философия упоминается довольно редко. В Тайной Доктрине же, при описании возрождения вселенной после очередного периода отдыха или пралайи, восточной философии уделяется уже гораздо больше внимания, можно даже сказать, что она берётся за основу. А в маленькой книжке "Голос Безмолвия", вышедшей из под пера Блаватской в числе самых последних её работ - жемчужине теософической литературы, по достоинству оцененной не только теософами, но и заслужившей положительную оценку Далай-Ламы, описываются семь ступеней к совершенству, полностью изложенные с позиции восточной философско-религиозной мысли.
Тенденция смещения точки зрения от западного оккультизма к восточному позволяет более уверенно предположить, что теософию следует рассматривать не только как самостоятельное учение, но и как попытку реформы оккультного мировоззрения в Европе. Постоянное сравнение восточной и западной оккультно-философской мысли в пользу индийской философии, которую мы видим как в книгах, так и в многочисленных статьях, показывает, что была некая необходимость не столько связать эти два мировоззрения, сколько познакомить западный мир с высокими достижениями в области философии и духовного развития, каким обладали адепты, архаты и бодхисаттвы Индии и Тибета. В конце 19 века эта задача была более чем актуальна, потому как наметилась деградация оккультных искусств до уровня чёрной магии, чему в немалой степени способствовала большая популярность спиритизма и проявляемые на спиритических сеансах феномены.
Теософия, выданная Е.П.Блаватской и Махатмами, сложна для понимания обычному человеку, не изучавшему глубоко восточные и западные религии. Она изобилует терминами и цитатами из разных источников, что говорит о том, что её основная цель заключалась в том, чтобы привлечь лучшие умы западных учёных к вопросу единого источника всех религий и к тому удивительному факту, что многие идеи, но под разными названиями, встречаются практически во всех конфессиях. Но что касается практики, то в Теософии она не проработана так же чётко как теория, есть советы, рекомендации, указания, но нет единого и однозначного понятия чем же является практическая теософия. По всей видимости, выдача знания, касающегося практического применения теософии, не входила в план Махатм, так как уровень нравственности находился на очень низком уровне, а ключ ко многим тайнам оккультизма в Европе был уже утерян, поэтому, вполне вероятно, их основной целью было обратить внимание человечества на так называемые "вечные истины", заставить оккультистов, испытывающих влечение к злоупотреблению скрытыми оккультными силами, переосмыслить свой взгляд на оккультизм, на мир и его законы, пробудить стремление к добру, наполнив душу благом и состраданием к человечеству.
И в этой связи стоит взглянуть на другое учение, выданное так же через нашу соотечественницу - Елену Ивановну Рерих, известное как "Агни-Йога" или "Учение Живой Этики". Кто стоял за этим учением до сих пор является предметом веры одних и оспаривания другими, но факт остаётся фактом - это учение является оккультно-мистическим и оно предъявляет высокие требования к нравственности своих последователей. Этот необходимый уровень этики и сострадания гораздо выше, чем у любых других оккультно-мистическим школ Европы. Можно сказать, что Агни-Йога - это не просто оккультизм, это очищенный оккультизм, его квинтэссенция, сосредоточенная только на самом лучшем, полезном, приносящем благо себе и окружающим. Многие аспекты оккультизма, которыми можно было бы злоупотребить, например, гипнотизм, не являются обязательными, поэтому в Агни-Йоге не упоминаются. Из всего многообразия оккультных сил, которые можно было бы развить, используются только те, которые могут принести пользу окружающим, сводя возможность злоупотребления к минимуму. В этом отношении Агни-Йогу можно сравнить с Раджа-йогой, где оккультные сиддхи являются частью Пути к духовному совершенству.
Однако, сказать, что Агни-Йога является полностью безопасным путем все же нельзя. В конце концов исказить и неправильно применить можно что угодно. Если взглянуть на любую религию, какой бы добродетельной она ни была и каких бы великих адептов или архатов она не вырастила в своём лоне, все равно находились люди, которые понимали ее неправильно. Некоторые спешили применить советы, тем самым нанося не только себе непоправимый вред, но и становясь причиной страдания для окружающих. Это касается всех учений, буддизм и индуизм не исключение. О христианстве и исламе все и так знают, мирная религия, советующая прощать, искаженная в уме фанатиков, оказалась причиной множества бед и страданий, "святых" войн и борьбы с инакомыслящими. То же правило приложимо и к Агни-Йоге. Само по себе это чистое и полезное учение, но только если к нему подойти правильно.
Поэтому, что касается ответа на вопрос: "Можно ли рассматривать Агни-Йогу как практическую теософию?" - я уверен, что, безусловно, да, именно этим она и является. Агни-Йога как недостающее звено теософии. В Агни-Йоге практически нет теории, но зато много практических советов, в Теософии же ситуация обстоит с точностью до наоборот - в ней много теории, но что касается практических советов, то они очень разрозненны и не систематизированы.
"Спрашивающий. Но почему уравновешенный и целенаправленный человек, обладающий неукротимой энергией и стойкостью, не может стать оккультистом и даже адептом, работая в одиночку?
Теософ. Может; но есть десять тысяч шансов против одного, что ему это не удастся. И первая среди многих причина в том, что в наши дни нет книг по оккультизму или теургии, которые бы излагали секреты алхимии или средневековой теософии простым языком. Все они символичны или даны притчами; а поскольку на Западе на протяжении веков ключ к ним был утерян, то как может человек узнать верный смысл того, что он читает или изучает? В этом самая большая опасность, которая ведет к неосознанной чёрной магии или к самому беспомощному медиумизму.
...
На Западе не найти не только доступного, научного и точного знания оккультизма – нет даже знания настоящей астрологии, единственной ветви оккультизма, которая, в её экзотерическом изучении, имеет определенные законы и систему, – но и ни у кого нет даже представления о том, что такое истинный оккультизм. Некоторые сводят древнюю мудрость к каббале или иудейской книге «Зоар», которые каждый трактует по-своему, в соответствии с мертвой буквой методов раввинов. Другие считают конечным выражением Высшей Мудрости труды Сведенборга или Бёме, тогда как третьи опять же усматривают великую тайну древней магии в месмеризме. Те же из них, кто применяет свои теории на практике, из-за невежества скатываются к черной магии. Счастливы те, кому удаётся этого избежать – ведь у них нет ни мерила, ни критерия, чтобы отличить истинное от ложного.
.
Е.П.Блаватская" Ключ к теософии".
Нельзя не заметить, что творчество Елены Петровны Блаватской, со дня основания теософского общества и до самой смерти, претерпело некоторые изменения. В период написания Разоблаченной Изиды, она много внимания уделяла оккультно-мистическими учениям, известным на тот момент в Европе, индийская философия упоминается довольно редко. В Тайной Доктрине же, при описании возрождения вселенной после очередного периода отдыха или пралайи, восточной философии уделяется уже гораздо больше внимания, можно даже сказать, что она берётся за основу. А в маленькой книжке "Голос Безмолвия", вышедшей из под пера Блаватской в числе самых последних её работ - жемчужине теософической литературы, по достоинству оцененной не только теософами, но и заслужившей положительную оценку Далай-Ламы, описываются семь ступеней к совершенству, полностью изложенные с позиции восточной философско-религиозной мысли.
Тенденция смещения точки зрения от западного оккультизма к восточному позволяет более уверенно предположить, что теософию следует рассматривать не только как самостоятельное учение, но и как попытку реформы оккультного мировоззрения в Европе. Постоянное сравнение восточной и западной оккультно-философской мысли в пользу индийской философии, которую мы видим как в книгах, так и в многочисленных статьях, показывает, что была некая необходимость не столько связать эти два мировоззрения, сколько познакомить западный мир с высокими достижениями в области философии и духовного развития, каким обладали адепты, архаты и бодхисаттвы Индии и Тибета. В конце 19 века эта задача была более чем актуальна, потому как наметилась деградация оккультных искусств до уровня чёрной магии, чему в немалой степени способствовала большая популярность спиритизма и проявляемые на спиритических сеансах феномены.
Теософия, выданная Е.П.Блаватской и Махатмами, сложна для понимания обычному человеку, не изучавшему глубоко восточные и западные религии. Она изобилует терминами и цитатами из разных источников, что говорит о том, что её основная цель заключалась в том, чтобы привлечь лучшие умы западных учёных к вопросу единого источника всех религий и к тому удивительному факту, что многие идеи, но под разными названиями, встречаются практически во всех конфессиях. Но что касается практики, то в Теософии она не проработана так же чётко как теория, есть советы, рекомендации, указания, но нет единого и однозначного понятия чем же является практическая теософия. По всей видимости, выдача знания, касающегося практического применения теософии, не входила в план Махатм, так как уровень нравственности находился на очень низком уровне, а ключ ко многим тайнам оккультизма в Европе был уже утерян, поэтому, вполне вероятно, их основной целью было обратить внимание человечества на так называемые "вечные истины", заставить оккультистов, испытывающих влечение к злоупотреблению скрытыми оккультными силами, переосмыслить свой взгляд на оккультизм, на мир и его законы, пробудить стремление к добру, наполнив душу благом и состраданием к человечеству.
И в этой связи стоит взглянуть на другое учение, выданное так же через нашу соотечественницу - Елену Ивановну Рерих, известное как "Агни-Йога" или "Учение Живой Этики". Кто стоял за этим учением до сих пор является предметом веры одних и оспаривания другими, но факт остаётся фактом - это учение является оккультно-мистическим и оно предъявляет высокие требования к нравственности своих последователей. Этот необходимый уровень этики и сострадания гораздо выше, чем у любых других оккультно-мистическим школ Европы. Можно сказать, что Агни-Йога - это не просто оккультизм, это очищенный оккультизм, его квинтэссенция, сосредоточенная только на самом лучшем, полезном, приносящем благо себе и окружающим. Многие аспекты оккультизма, которыми можно было бы злоупотребить, например, гипнотизм, не являются обязательными, поэтому в Агни-Йоге не упоминаются. Из всего многообразия оккультных сил, которые можно было бы развить, используются только те, которые могут принести пользу окружающим, сводя возможность злоупотребления к минимуму. В этом отношении Агни-Йогу можно сравнить с Раджа-йогой, где оккультные сиддхи являются частью Пути к духовному совершенству.
Однако, сказать, что Агни-Йога является полностью безопасным путем все же нельзя. В конце концов исказить и неправильно применить можно что угодно. Если взглянуть на любую религию, какой бы добродетельной она ни была и каких бы великих адептов или архатов она не вырастила в своём лоне, все равно находились люди, которые понимали ее неправильно. Некоторые спешили применить советы, тем самым нанося не только себе непоправимый вред, но и становясь причиной страдания для окружающих. Это касается всех учений, буддизм и индуизм не исключение. О христианстве и исламе все и так знают, мирная религия, советующая прощать, искаженная в уме фанатиков, оказалась причиной множества бед и страданий, "святых" войн и борьбы с инакомыслящими. То же правило приложимо и к Агни-Йоге. Само по себе это чистое и полезное учение, но только если к нему подойти правильно.
Поэтому, что касается ответа на вопрос: "Можно ли рассматривать Агни-Йогу как практическую теософию?" - я уверен, что, безусловно, да, именно этим она и является. Агни-Йога как недостающее звено теософии. В Агни-Йоге практически нет теории, но зато много практических советов, в Теософии же ситуация обстоит с точностью до наоборот - в ней много теории, но что касается практических советов, то они очень разрозненны и не систематизированы.
"Спрашивающий. Но почему уравновешенный и целенаправленный человек, обладающий неукротимой энергией и стойкостью, не может стать оккультистом и даже адептом, работая в одиночку?
Теософ. Может; но есть десять тысяч шансов против одного, что ему это не удастся. И первая среди многих причина в том, что в наши дни нет книг по оккультизму или теургии, которые бы излагали секреты алхимии или средневековой теософии простым языком. Все они символичны или даны притчами; а поскольку на Западе на протяжении веков ключ к ним был утерян, то как может человек узнать верный смысл того, что он читает или изучает? В этом самая большая опасность, которая ведет к неосознанной чёрной магии или к самому беспомощному медиумизму.
...
На Западе не найти не только доступного, научного и точного знания оккультизма – нет даже знания настоящей астрологии, единственной ветви оккультизма, которая, в её экзотерическом изучении, имеет определенные законы и систему, – но и ни у кого нет даже представления о том, что такое истинный оккультизм. Некоторые сводят древнюю мудрость к каббале или иудейской книге «Зоар», которые каждый трактует по-своему, в соответствии с мертвой буквой методов раввинов. Другие считают конечным выражением Высшей Мудрости труды Сведенборга или Бёме, тогда как третьи опять же усматривают великую тайну древней магии в месмеризме. Те же из них, кто применяет свои теории на практике, из-за невежества скатываются к черной магии. Счастливы те, кому удаётся этого избежать – ведь у них нет ни мерила, ни критерия, чтобы отличить истинное от ложного.
.
Е.П.Блаватская" Ключ к теософии".
Нет религии выше Истины
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