Замена замка быть или не быть

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Замена замка быть или не быть

Сообщение Аскольд » Вчера, 16:07

Встал вопрос о замене дверного замка, у меня старый сейчас. Простой вроде, не особо разбираюсь в них. Вообщем, не знаю как правильно поступить, купить какой-нибудь хороший замок и попробовать поменять самому, руки при мне)или обратиться к мастеру?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Замена замка быть или не быть

Сообщение ЯВиферон » 11 минут назад

Может получится так, что на самом деле у тебя не такие уж золотые руки грубо говоря, и начать ты сможешь а закончить нет.
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