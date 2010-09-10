Замена замка быть или не быть
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Замена замка быть или не быть
Встал вопрос о замене дверного замка, у меня старый сейчас. Простой вроде, не особо разбираюсь в них. Вообщем, не знаю как правильно поступить, купить какой-нибудь хороший замок и попробовать поменять самому, руки при мне)или обратиться к мастеру?
Re: Замена замка быть или не быть
Может получится так, что на самом деле у тебя не такие уж золотые руки грубо говоря, и начать ты сможешь а закончить нет.
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