Замена замка быть или не быть

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Замена замка быть или не быть

Сообщение Аскольд » 29 авг 2019, 16:07

Встал вопрос о замене дверного замка, у меня старый сейчас. Простой вроде, не особо разбираюсь в них. Вообщем, не знаю как правильно поступить, купить какой-нибудь хороший замок и попробовать поменять самому, руки при мне)или обратиться к мастеру?
Вернуться к началу
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Замена замка быть или не быть

Сообщение ЯВиферон » 30 авг 2019, 17:28

Может получится так, что на самом деле у тебя не такие уж золотые руки грубо говоря, и начать ты сможешь а закончить нет.
Вернуться к началу
Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Замена замка быть или не быть

Сообщение Ingritt » 30 авг 2019, 18:03

ЯВиферон прав отчасти. Муж взялся как-то менять замок, проковырялся пол дня, злой был как сами знаете кто. В итоге получилось, но лучше бы пригласили мастера.
Вернуться к началу
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Замена замка быть или не быть

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 12:11

Я такими вещами не занимаюсь, работы много. Лучше я это время потрачу на семью или отдохну. У меня есть контактыhttps://yazamok.ru/uslugi/z/zamena-zamkov/ , мне понравилось как сработали
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость