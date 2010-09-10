площадочка для вебинаров

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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kitties
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 15:51

площадочка для вебинаров

Сообщение kitties » Сегодня, 17:18

недавно проводили вебинар по созданию блогов для журналистов. поскольку мало кто из них может правильно выбрать цмс, поэтому мы и решили рассказать все преимущества ряда цмс. но в начале работы мы сами столкнулись с проблемой -- не могли выбрать площадку для вебинара. сначала думали что лучше просто в ютубе провести, а потом все таки решили найти какую-то платную площадку для вебинаров. перебрали довольно таки большой списочек и остановились на https://clickmeeting.com/ru. имеет различные интересные и полезные функции. конечно же мы пока использовали одноразово, но для частых вебинаров она подходит :mrgreen:
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