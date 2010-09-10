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nekit1984 Гость RZN.info Сообщения: 49 Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40 ресторан Цитата Сообщение nekit1984 » Сегодня, 14:35 мы всегда как бываем в Москве пользуемся сервисом https://gettable.ru его прелесть в том, что можно поставить фильтры, что бы подобрать ресторан под свои вкусы и предпочтения, а так же можно через этот же сервис и стол забронировать, очень удобно сделано у них всё, отличный сервис и удобный. Вернуться к началу

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