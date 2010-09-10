Инвестирование

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Инвестирование

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 авг 2019, 15:41

Хочу заняться инвестированием,куда посоветуете вкладываться?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Инвестирование

Сообщение РусланР » 06 сен 2019, 18:42

Мне нравится в этом плане сотрудничать именно с ними https://skyway.capital/ . Как по мне, так более надежной компании вы нигде не найдете. Инвестируя в их транспортную технологию, вы будете уверенны в том, что у вас все получится. Так как они предоставляют обучение эффективной работы в их команде и делятся опытом в развитии бизнеса. Благодаря этому вы будете знать наверняка, что именно вам необходимо будет делать. Обратитесь к ним в данном вопросе.
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Инвестирование

Сообщение Baanse » Сегодня, 15:20

Мне также подскажите, хочу вести бизнес и в очень срочном порядке нужна банковская гарантия на тендерный заем. На данный момент у меня только одно предложение есть вот тут https://tenderhelp.ru/ и сравнивая его с другими закрыл около 5 сайтов, потому как тут все равно выгодней. Есть ли у кого опыт, кто предоставит выгодней предложение чем здесь? Заранее спасибо за ответы и рекомендации.
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