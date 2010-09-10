Инвестирование
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- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Инвестирование
Хочу заняться инвестированием,куда посоветуете вкладываться?
Re: Инвестирование
Мне нравится в этом плане сотрудничать именно с ними https://skyway.capital/ . Как по мне, так более надежной компании вы нигде не найдете. Инвестируя в их транспортную технологию, вы будете уверенны в том, что у вас все получится. Так как они предоставляют обучение эффективной работы в их команде и делятся опытом в развитии бизнеса. Благодаря этому вы будете знать наверняка, что именно вам необходимо будет делать. Обратитесь к ним в данном вопросе.
Re: Инвестирование
Алексей Кобзарь писал(а):Хочу заняться инвестированием,куда посоветуете вкладываться?
Как вариант можно вложиться в какие-нибудь акции, чтобы получать потом дивиденды. Но тут надо хорошие средства иметь и вкладываться в акции разных компаний.
Re: Инвестирование
Конечно нельзя все вкладывать только в одну корзину. Это главное правило опытного инвестора. А еще надо и правильный момент для покупки акций найти. Чтобы купить подешевле и тем самым повысить ее доходность. Может быть кому-нибудь такой календарь дивидендов пригодится https://a2-finance.com/ru/calendars/dividends Там основанная информация по дивидендам дается.
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