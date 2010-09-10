Сообщение Níell » Сегодня, 20:20

Алексей Кобзарь писал(а): Хочу заняться инвестированием,куда посоветуете вкладываться?

Как вариант можно вложиться в какие-нибудь акции, чтобы получать потом дивиденды. Но тут надо хорошие средства иметь и вкладываться в акции разных компаний.