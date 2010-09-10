Инвестирование

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Инвестирование

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 авг 2019, 15:41

Хочу заняться инвестированием,куда посоветуете вкладываться?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Инвестирование

Сообщение РусланР » 06 сен 2019, 18:42

Мне нравится в этом плане сотрудничать именно с ними https://skyway.capital/ . Как по мне, так более надежной компании вы нигде не найдете. Инвестируя в их транспортную технологию, вы будете уверенны в том, что у вас все получится. Так как они предоставляют обучение эффективной работы в их команде и делятся опытом в развитии бизнеса. Благодаря этому вы будете знать наверняка, что именно вам необходимо будет делать. Обратитесь к ним в данном вопросе.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Инвестирование

Сообщение Níell » 17 авг 2020, 20:20

Алексей Кобзарь писал(а):Хочу заняться инвестированием,куда посоветуете вкладываться?


Как вариант можно вложиться в какие-нибудь акции, чтобы получать потом дивиденды. Но тут надо хорошие средства иметь и вкладываться в акции разных компаний.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Инвестирование

Сообщение Venik » 17 авг 2020, 20:32

Конечно нельзя все вкладывать только в одну корзину. Это главное правило опытного инвестора. А еще надо и правильный момент для покупки акций найти. Чтобы купить подешевле и тем самым повысить ее доходность. Может быть кому-нибудь такой календарь дивидендов пригодится https://a2-finance.com/ru/calendars/dividends Там основанная информация по дивидендам дается.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7209
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Инвестирование

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:34

В этом году программу переселения выполнили на 50% и менее следующие субъекты: Рязанская обл( Н.Любимов)
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