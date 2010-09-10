Продукты глубокой заморозки
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Продукты глубокой заморозки
Доброго дня всем. У нас с мужем свой бизнес небольшой. Купили оборудование для глубокой заморозки и выращиваем и замораживаем вишню и некоторые овощи. Сдаем все оптом в магазины. И вот уже не раз сталкивались с тем, что покупатели просят спрашивают зеленый горошек. Вот и думаю - и правда может семена гороха купить да посадить: http://www.газон.москва/shop/odnovidovye-semena/gorokh---1-kg? Как его вообще используют? Вот никогда замороженный горошек не покупала..
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость