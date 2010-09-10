Сообщение Пантерка » 18 минут назад

Я на гарнир часто делаю овощную смесь - фасоль, цветную капусту, брокколи и горошек. Все это обжариваю с помидоркой и чесночком - прекрасный гарнир получается к котлетке, например. По крайней мере уж точно полезней, чем макароны какие-нибудь