Продукты глубокой заморозки

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Продукты глубокой заморозки

Сообщение Holly » 01 сен 2019, 12:09

Доброго дня всем. У нас с мужем свой бизнес небольшой. Купили оборудование для глубокой заморозки и выращиваем и замораживаем вишню и некоторые овощи. Сдаем все оптом в магазины. И вот уже не раз сталкивались с тем, что покупатели просят спрашивают зеленый горошек. Вот и думаю - и правда может семена гороха купить да посадить: http://www.газон.москва/shop/odnovidovye-semena/gorokh---1-kg? Как его вообще используют? Вот никогда замороженный горошек не покупала..
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Продукты глубокой заморозки

Сообщение Raduznaya » 01 сен 2019, 14:55

Я постоянно горошек покупаю замороженный. И знаете что - добавляю его во множество блюд. Во всяческие рагу, с овощами, с мясом. Вы попробуйте - вариантов море!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Продукты глубокой заморозки

Сообщение Пантерка » 01 сен 2019, 15:03

Я на гарнир часто делаю овощную смесь - фасоль, цветную капусту, брокколи и горошек. Все это обжариваю с помидоркой и чесночком - прекрасный гарнир получается к котлетке, например. По крайней мере уж точно полезней, чем макароны какие-нибудь
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Продукты глубокой заморозки

Сообщение Holly » 01 сен 2019, 15:23

Вы здорово придумали с таким бизнесом. Думаю, что это очень выгодно. Просто по себе даже знаю - постоянно такие овощи в магазинах покупаю. И, думаю, не я одна такая.
Вернуться к началу
Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Продукты глубокой заморозки

Сообщение Baanse » Сегодня, 08:59

Свой бизнес это хорошо и если есть спрос, то лучше всего его закрепить и это можно сделать легким получением необходимых документов. Если вы хотите грамотно сохранить свои позиции, плюс предоставить высокие гарантии своим клиентам, то тут оформите свидетельство о государственной регистрации продукции. А далее увидите выгоду, практичность и самое главное важность этих документов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя