Туристические агентства

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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bylove
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2013, 12:38

Re: Туристические агентства

Сообщение bylove » 06 май 2013, 12:47

Уже 5 лет отправляемся отдыхать с семьей только через турагентство "Гулливер". Они одни из старейших агентств нашего города. Менеджеры там работают одни и те же по 5-6 лет. Очень профессиональны. Екатерине - привет!
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Туристические агентства

Сообщение Maulisa » 14 июн 2013, 03:44

В туристические агенства вообще очень редко обращались.
Сейчас можно гораздо дешевле организовать самостоятельный отдых даже за границей.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Туристические агентства

Сообщение Bazooka » 14 июн 2013, 10:22

Дело даже не в дешевле, а в том что агентства не смогут организовать мне отдых так, как я хочу. В Москве есть операторы, организующие индивидуальные туры, но это стоит достаточно дорого.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Туристические агентства

Сообщение Maulisa » 17 июн 2013, 03:42

Дело даже не в дешевле, а в том что агентства не смогут организовать мне отдых так, как я хочу. В Москве есть операторы, организующие индивидуальные туры, но это стоит достаточно дорого.


По-этому стоить самостоятельно "продумать" свой отпуск.
Мы авиабилеты резервируем еще пол года наперед, так же и бронируем гостиницы. Изучаем так сказать все тонкости поездки :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Туристические агентства

Сообщение Maulisa » 06 сен 2013, 00:35

Кстати, кому интересно и кто еще ищет какие-то направления на бархатный сезон, можете посмотреть здесь - на http://light-flight.ru этом ресурсе проводится большая распродажа авиабилетов нашего Аэрофлота. Есть даже предложения от 149 евро. Вот тоже думаю, может куда-то еще слетать? Кто что посоветует на октябрь (теплые края)? Желательно, море с песчаным пляжем, солнышко и т.д. :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Туристические агентства

Сообщение logdam » 06 сен 2013, 11:38

Maulisa писал(а):Мы авиабилеты резервируем еще пол года наперед, так же и бронируем гостиницы. Изучаем так сказать все тонкости поездки :)

Это позволяет как-то экономить на перелетах?
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Туристические агентства

Сообщение Maulisa » 07 сен 2013, 00:21

logdam писал(а):
Maulisa писал(а):Мы авиабилеты резервируем еще пол года наперед, так же и бронируем гостиницы. Изучаем так сказать все тонкости поездки :)

Это позволяет как-то экономить на перелетах?


Да, за пол года, или, 3-4 месяца до "ожидаемого рейса", билеты как правило дешевле.
Я так всегда покупаю. Так же делаю и с гостиницами или хостелами. Еще ищу на разных сайтах интересные предложения.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Туристические агентства

Сообщение UNCLE1911 » 07 сен 2013, 00:34

Черт, все таки эта коза рекламщица-холявщица! А я то думал - просто дура((
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Smile devil
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:55
Откуда: Рязань

Re: Туристические агентства

Сообщение Smile devil » 04 окт 2013, 19:23

bylove писал(а):Уже 5 лет отправляемся отдыхать с семьей только через турагентство "Гулливер". Они одни из старейших агентств нашего города. Менеджеры там работают одни и те же по 5-6 лет. Очень профессиональны. Екатерине - привет!



планирую обратиться в ближайшее время. Хочу в Испанию с девушкой съездить отдозхнуть
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Sueño
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 11:36

Re: Туристические агентства

Сообщение Sueño » 04 апр 2014, 13:20

Может кто-нибудь посоветовать хорошее агентство на ДАННЫЙ момент? Когда-то брала тур у "Робинзона" - отдых был отличным на зависть, но потом узнала, что эта фирма стала только и делать, что обманываать клиентов, так что больше в эту фирму не обращаюсь. С 2010 года летаю только от "Бархатного сезона", но сейчас там что-то цены дороговаты... и тоже есть свои минусы... Так что хочется найти что-то надёжное и оптимальное по цене и качеству.
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LevaVova
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2014, 13:10

Re: Туристические агентства

Сообщение LevaVova » 06 май 2014, 13:19

Sueño писал(а):Может кто-нибудь посоветовать хорошее агентство на ДАННЫЙ момент? Когда-то брала тур у "Робинзона" - отдых был отличным на зависть, но потом узнала, что эта фирма стала только и делать, что обманываать клиентов, так что больше в эту фирму не обращаюсь. С 2010 года летаю только от "Бархатного сезона", но сейчас там что-то цены дороговаты... и тоже есть свои минусы... Так что хочется найти что-то надёжное и оптимальное по цене и качеству.


Могу посоветовать Бриз Тур - 11 лет уже работают в Рязани. Летал с женой от них в Индию, штат Керала, практически ни каких нареканий, цены по сравнению с другими агентствами тоже вполне порадовали. Отель правда оказался не совсем таким как нам обещали, но на следующий день мы об этом уже и не думали. В следующий раз полетим снова с ними.
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Fly-e--r
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 09:47
Откуда: г.Рязань

Re: Туристические агентства

Сообщение Fly-e--r » 01 июл 2014, 08:51

Sueño писал(а):Может кто-нибудь посоветовать хорошее агентство на ДАННЫЙ момент? Когда-то брала тур у "Робинзона" - отдых был отличным на зависть, но потом узнала, что эта фирма стала только и делать, что обманываать клиентов, так что больше в эту фирму не обращаюсь. С 2010 года летаю только от "Бархатного сезона", но сейчас там что-то цены дороговаты... и тоже есть свои минусы... Так что хочется найти что-то надёжное и оптимальное по цене и качеству.

Дешевле всего самому организовывать свой отдых.
А если из агенств, то могу посоветовать МК Тревел (на Краснорядской).
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Туристические агентства

Сообщение Antipov » 20 мар 2016, 15:33

Wold писал(а):всегда самотуры дешевле выходили. а шенген точно так же мне и туроператоры не с первой попытки делали


Вы либо лукавите, либо не в курсе.
Самотуры выходят дешевле далеко не всегда.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Туристические агентства

Сообщение Antipov » 24 мар 2016, 22:20

Wold писал(а): Хотя все и говорят, что на моря дешевле туром, по нашим подсчетам- нифига подобного

Билетный сайт порекламировать зашли?
Соберите вариант самотуром на Корфу, в сентябре, на 17 ночей. 2 взрослых и ребенок старше 2 лет, отель с питанием полупансион.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Туристические агентства

Сообщение Anatup » Вчера, 18:15

Хотим в марте поехать на экскурсию автобусом от компании http://www.rtoperator.ru/avtobusnye-tur ... yaroslavl/ , нам их так друзья нахваливают, что мы уже и сами с супругом рвемся в бой. Только весны дождемся, сейчас работа и прочие заботы, а потом и поедем. Тем более цены там неплохие, а кормят прилично и заселяют в хорошие номера отелей, судя по отзывам наших друзей. Ну, попробуем ))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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