Сообщение Maulisa » 14 июн 2013, 03:44

В туристические агенства вообще очень редко обращались.

Сейчас можно гораздо дешевле организовать самостоятельный отдых даже за границей.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©